النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحياة الزوجية والرياضة والتغذية في دورات عن بُعد من جمعية الصم

كتيبات توعوية تختص بتنبيهات الاحترازات والحضور تجاوز الـ 300

أقامت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية، وبجهود مجموعة من شباب الصم المتطوعين، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الجمعية رياض بن ماجد الشيخ، عدداً من الدورات التدريبية عن بُعد، في ظل أزمة جائحة كورونا تحت شعار #خليك_في_البيت.

واشتملت الدورات على عدد من العناوين، منها إستراتيجيات الحياة الزوجية الصالحة والرياضة والتغذية والدروس التوعوية والدينية والثقافية والاجتماعية، كما أقامت عدداً من الفعاليات المتنوعة للرجال والنساء والكبار والأطفال، إضافة إلى القيام بعدد من المبادرات ونشر عدد من البروشورات التوعوية التي تهتم وتختص بالتنبيهات الصادرة من الجهات المختصة كلبس الكمامات وترك مسافة آمنة وعدم المصافحة والعودة بحذر.. إلخ.

وأقيمت هذه الفعاليات على برنامج "zoom"، واستفاد منها ما يقارب 300 شخص على مدى شهرين كاملين؛ حيث تمنوا للجميع الالتحاق والاستفادة من البرامج التي تقدمها جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية، شاكرين جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ورجال الأمن، ورجال الصحة، في تجاوز هذه الأزمة على أكمل وجه.

جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحياة الزوجية والرياضة والتغذية في دورات عن بُعد من جمعية الصم
سبق

أقامت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية، وبجهود مجموعة من شباب الصم المتطوعين، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الجمعية رياض بن ماجد الشيخ، عدداً من الدورات التدريبية عن بُعد، في ظل أزمة جائحة كورونا تحت شعار #خليك_في_البيت.

واشتملت الدورات على عدد من العناوين، منها إستراتيجيات الحياة الزوجية الصالحة والرياضة والتغذية والدروس التوعوية والدينية والثقافية والاجتماعية، كما أقامت عدداً من الفعاليات المتنوعة للرجال والنساء والكبار والأطفال، إضافة إلى القيام بعدد من المبادرات ونشر عدد من البروشورات التوعوية التي تهتم وتختص بالتنبيهات الصادرة من الجهات المختصة كلبس الكمامات وترك مسافة آمنة وعدم المصافحة والعودة بحذر.. إلخ.

وأقيمت هذه الفعاليات على برنامج "zoom"، واستفاد منها ما يقارب 300 شخص على مدى شهرين كاملين؛ حيث تمنوا للجميع الالتحاق والاستفادة من البرامج التي تقدمها جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية، شاكرين جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ورجال الأمن، ورجال الصحة، في تجاوز هذه الأزمة على أكمل وجه.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
09:23 AM

الحياة الزوجية والرياضة والتغذية في دورات عن بُعد من جمعية الصم

كتيبات توعوية تختص بتنبيهات الاحترازات والحضور تجاوز الـ 300

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
124

أقامت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية، وبجهود مجموعة من شباب الصم المتطوعين، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الجمعية رياض بن ماجد الشيخ، عدداً من الدورات التدريبية عن بُعد، في ظل أزمة جائحة كورونا تحت شعار #خليك_في_البيت.

واشتملت الدورات على عدد من العناوين، منها إستراتيجيات الحياة الزوجية الصالحة والرياضة والتغذية والدروس التوعوية والدينية والثقافية والاجتماعية، كما أقامت عدداً من الفعاليات المتنوعة للرجال والنساء والكبار والأطفال، إضافة إلى القيام بعدد من المبادرات ونشر عدد من البروشورات التوعوية التي تهتم وتختص بالتنبيهات الصادرة من الجهات المختصة كلبس الكمامات وترك مسافة آمنة وعدم المصافحة والعودة بحذر.. إلخ.

وأقيمت هذه الفعاليات على برنامج "zoom"، واستفاد منها ما يقارب 300 شخص على مدى شهرين كاملين؛ حيث تمنوا للجميع الالتحاق والاستفادة من البرامج التي تقدمها جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية، شاكرين جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ورجال الأمن، ورجال الصحة، في تجاوز هذه الأزمة على أكمل وجه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,275
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,086
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,982
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,400

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة