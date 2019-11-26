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"الهزاني" يلتقي بقيادات أمن "طرق الأفلاج"

أكد على مضاعفة الجهود الأمنية والعطاء لخدمة الوطن

التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني في مكتبه اليوم بقيادات أمن الطرق بالمحافظة، وناقش معهم المواضيع التي تخص أمن الطرق بالمحافظة.

حضر الاجتماع قائد دوريات أمن طريق الأفلاج العميد محمد مسفر آل تميم، ورئيس مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي الدوسري، ورئيس مركز انطلاق دوريات العجلية، ورئيس مركز انطلاق دوريات الأفلاج.

وأكد "الهزاني" في خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود الأمنية والعطاء لخدمة الوطن الغالي وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، مثمناً في الوقت نفسه لهم ما يبذلونه من جهود أمنية.

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"الهزاني" يلتقي بقيادات أمن "طرق الأفلاج"
سبق

التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني في مكتبه اليوم بقيادات أمن الطرق بالمحافظة، وناقش معهم المواضيع التي تخص أمن الطرق بالمحافظة.

حضر الاجتماع قائد دوريات أمن طريق الأفلاج العميد محمد مسفر آل تميم، ورئيس مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي الدوسري، ورئيس مركز انطلاق دوريات العجلية، ورئيس مركز انطلاق دوريات الأفلاج.

وأكد "الهزاني" في خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود الأمنية والعطاء لخدمة الوطن الغالي وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، مثمناً في الوقت نفسه لهم ما يبذلونه من جهود أمنية.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:00 PM

"الهزاني" يلتقي بقيادات أمن "طرق الأفلاج"

أكد على مضاعفة الجهود الأمنية والعطاء لخدمة الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني في مكتبه اليوم بقيادات أمن الطرق بالمحافظة، وناقش معهم المواضيع التي تخص أمن الطرق بالمحافظة.

حضر الاجتماع قائد دوريات أمن طريق الأفلاج العميد محمد مسفر آل تميم، ورئيس مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي الدوسري، ورئيس مركز انطلاق دوريات العجلية، ورئيس مركز انطلاق دوريات الأفلاج.

وأكد "الهزاني" في خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود الأمنية والعطاء لخدمة الوطن الغالي وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، مثمناً في الوقت نفسه لهم ما يبذلونه من جهود أمنية.

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