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"صعوبات التعلم" يوقع اتقاقية لتقديم دورة استراتيجيات للطلاب مع "تعليم القويعية"

"آل عثمان": دورات مجانية لأبناء الشهداء والمرابطين وذوي الإعاقة

وقع مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية في القويعية محمد بن عبدالله الجبرين، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، مذكرة شراكة لإقامة دورة استراتيجيات الحل في اختبار القدرات العامة، بمسرح التعليم بالقويعية بالتعاون مع الجمعية وذلك يوم السبت 28 / 6 / 1441هـ ولمدة أربعة أيام.

وقال "آل عثمان " إن مذكرة التعاون جاءت من أجل تضافر الجهود لخدمة الطلاب في محافظة القويعية وحثهم على التفوق الدراسي.

ووجّه "آل عثمان" الشكر والتقدير لجميع منسوبي التعليم في المحافظة، متطلعًا من جميع طلاب المرحلة الثانوية الحضور والاستفادة من هذه الدورة.

وأكد أن الجمعية ومن باب التعاون، وحب أبنائنا من ذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي، والأيتام، والكشافة، تقدم لهم هدية متواضعة بالدخول المجاني للدورة، والاستفادة منها والمساهمة الفعّالة في نجاحها.

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"صعوبات التعلم" يوقع اتقاقية لتقديم دورة استراتيجيات للطلاب مع "تعليم القويعية"
سبق

وقع مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية في القويعية محمد بن عبدالله الجبرين، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، مذكرة شراكة لإقامة دورة استراتيجيات الحل في اختبار القدرات العامة، بمسرح التعليم بالقويعية بالتعاون مع الجمعية وذلك يوم السبت 28 / 6 / 1441هـ ولمدة أربعة أيام.

وقال "آل عثمان " إن مذكرة التعاون جاءت من أجل تضافر الجهود لخدمة الطلاب في محافظة القويعية وحثهم على التفوق الدراسي.

ووجّه "آل عثمان" الشكر والتقدير لجميع منسوبي التعليم في المحافظة، متطلعًا من جميع طلاب المرحلة الثانوية الحضور والاستفادة من هذه الدورة.

وأكد أن الجمعية ومن باب التعاون، وحب أبنائنا من ذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي، والأيتام، والكشافة، تقدم لهم هدية متواضعة بالدخول المجاني للدورة، والاستفادة منها والمساهمة الفعّالة في نجاحها.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
11:26 PM

"صعوبات التعلم" يوقع اتقاقية لتقديم دورة استراتيجيات للطلاب مع "تعليم القويعية"

"آل عثمان": دورات مجانية لأبناء الشهداء والمرابطين وذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية في القويعية محمد بن عبدالله الجبرين، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، مذكرة شراكة لإقامة دورة استراتيجيات الحل في اختبار القدرات العامة، بمسرح التعليم بالقويعية بالتعاون مع الجمعية وذلك يوم السبت 28 / 6 / 1441هـ ولمدة أربعة أيام.

وقال "آل عثمان " إن مذكرة التعاون جاءت من أجل تضافر الجهود لخدمة الطلاب في محافظة القويعية وحثهم على التفوق الدراسي.

ووجّه "آل عثمان" الشكر والتقدير لجميع منسوبي التعليم في المحافظة، متطلعًا من جميع طلاب المرحلة الثانوية الحضور والاستفادة من هذه الدورة.

وأكد أن الجمعية ومن باب التعاون، وحب أبنائنا من ذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي، والأيتام، والكشافة، تقدم لهم هدية متواضعة بالدخول المجاني للدورة، والاستفادة منها والمساهمة الفعّالة في نجاحها.

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