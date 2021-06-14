النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة سعود" تطلق البرنامج الصيفي لتأهيل طلبة الثانوية للمرحلة الجامعية

تستهدف الطلاب والطالبات داخل وخارج المملكة

أطلقت جامعة الملك سعود، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اليوم البرنامج الصيفي لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من مختلف مناطق المملكة للدراسة الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، أن ذلك البرنامج النوعي يهدف إلى تعريف الطلبة بالحياة الجامعية وإجراءات القبول والتسجيل بالجامعات السعودية وكيفية اختيار التخصص الجامعي والتعرف على متطلبات الدراسة الجامعية والأنشطة الطلابية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن محاضرات إثرائية في التفكير الناقد والتعليم المدمج وعادات التفوق السبع، بالإضافة إلى ورش عمل في مهارات التعلم الإلكتروني.

وأشار بأن البرنامج يقدم عن بعد بمشاركة مجموعة من الخبراء من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وبمشاركة مختلف كليات ووحدات الجامعة.

وأوضح أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية من داخل وخارج المملكة، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، على دعمهما للمبادرات والبرامج التي تخدم أبناءنا الطلاب وتساهم في تسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية.

وللتسجيل ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابط: https://ksu.edu.thaka.sa/

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة سعود" تطلق البرنامج الصيفي لتأهيل طلبة الثانوية للمرحلة الجامعية
سبق

أطلقت جامعة الملك سعود، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اليوم البرنامج الصيفي لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من مختلف مناطق المملكة للدراسة الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، أن ذلك البرنامج النوعي يهدف إلى تعريف الطلبة بالحياة الجامعية وإجراءات القبول والتسجيل بالجامعات السعودية وكيفية اختيار التخصص الجامعي والتعرف على متطلبات الدراسة الجامعية والأنشطة الطلابية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن محاضرات إثرائية في التفكير الناقد والتعليم المدمج وعادات التفوق السبع، بالإضافة إلى ورش عمل في مهارات التعلم الإلكتروني.

وأشار بأن البرنامج يقدم عن بعد بمشاركة مجموعة من الخبراء من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وبمشاركة مختلف كليات ووحدات الجامعة.

وأوضح أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية من داخل وخارج المملكة، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، على دعمهما للمبادرات والبرامج التي تخدم أبناءنا الطلاب وتساهم في تسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية.

وللتسجيل ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابط: https://ksu.edu.thaka.sa/

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:19 PM

"جامعة سعود" تطلق البرنامج الصيفي لتأهيل طلبة الثانوية للمرحلة الجامعية

تستهدف الطلاب والطالبات داخل وخارج المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
506

أطلقت جامعة الملك سعود، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اليوم البرنامج الصيفي لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من مختلف مناطق المملكة للدراسة الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، أن ذلك البرنامج النوعي يهدف إلى تعريف الطلبة بالحياة الجامعية وإجراءات القبول والتسجيل بالجامعات السعودية وكيفية اختيار التخصص الجامعي والتعرف على متطلبات الدراسة الجامعية والأنشطة الطلابية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن محاضرات إثرائية في التفكير الناقد والتعليم المدمج وعادات التفوق السبع، بالإضافة إلى ورش عمل في مهارات التعلم الإلكتروني.

وأشار بأن البرنامج يقدم عن بعد بمشاركة مجموعة من الخبراء من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وبمشاركة مختلف كليات ووحدات الجامعة.

وأوضح أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية من داخل وخارج المملكة، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، على دعمهما للمبادرات والبرامج التي تخدم أبناءنا الطلاب وتساهم في تسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية.

وللتسجيل ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابط: https://ksu.edu.thaka.sa/

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,570
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,774

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة