النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12249.19 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال لـ 173 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والتعاونية، والصادرات، وأسيج، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والمتطورة، وفيبكو، والإنماء، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38% و3.77%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، واتحاد الاتصالات الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12249.19 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والتعاونية، والصادرات، وأسيج، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والمتطورة، وفيبكو، والإنماء، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38% و3.77%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، واتحاد الاتصالات الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
04:02 PM

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12249.19 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال لـ 173 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
246

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والتعاونية، والصادرات، وأسيج، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والمتطورة، وفيبكو، والإنماء، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38% و3.77%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، واتحاد الاتصالات الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة