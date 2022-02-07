مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12249.19 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال لـ 173 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والتعاونية، والصادرات، وأسيج، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والمتطورة، وفيبكو، والإنماء، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38% و3.77%.



وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، واتحاد الاتصالات الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.