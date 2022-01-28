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التقلبات الجوية توقف العبارات بين فرسان وجازان ومطالبات بالحلول

النقل لـ"سبق": نظرًا لسرعة الرياح.. وحفاظاً على سلامة الركاب

تتوقف العبارات البحرية للركاب وعبارات الشحن بين أرخبيل جزر فرسان في منطقة جازان لليوم الثاني على التوالي، فيما يعيش سكان الجزيرة معاناة بعدما علق بعضهم في مدينة جيزان والآخرون لم يتمكنوا من مغادرة جزيرة فرسان، مناشدين بوضع حلول لمعاناتهم .

وقال أهالي فرسان لـ"سبق": لليوم الثاني على التوالي وعبارات الركاب وعبارات الشحن من فرسان وجيزان لم تبحر وسط استياء من المسافرين في صالات الركاب، مما ترتب تعطل مصالح المسافرين من طلاب الجامعات ومن لديه مراجعات في المستشفيات ومن لديه حجوزات طيران وسط زحام اصطفاف المركبات قرب الميناء على أمل تمكينهم من إيداع المشحونات في العبارات، مناشدين بوضع حلول لهذه المعاناة التي تتكرر، مسترجعين مناشداتهم بوضع جسر يربطها بجيزان.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة لـ"سبق" قائلاً: يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الركاب، وذلك نظراً لسرعة الرياح بالأمس واليوم.

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التقلبات الجوية توقف العبارات بين فرسان وجازان ومطالبات بالحلول
سبق

تتوقف العبارات البحرية للركاب وعبارات الشحن بين أرخبيل جزر فرسان في منطقة جازان لليوم الثاني على التوالي، فيما يعيش سكان الجزيرة معاناة بعدما علق بعضهم في مدينة جيزان والآخرون لم يتمكنوا من مغادرة جزيرة فرسان، مناشدين بوضع حلول لمعاناتهم .

وقال أهالي فرسان لـ"سبق": لليوم الثاني على التوالي وعبارات الركاب وعبارات الشحن من فرسان وجيزان لم تبحر وسط استياء من المسافرين في صالات الركاب، مما ترتب تعطل مصالح المسافرين من طلاب الجامعات ومن لديه مراجعات في المستشفيات ومن لديه حجوزات طيران وسط زحام اصطفاف المركبات قرب الميناء على أمل تمكينهم من إيداع المشحونات في العبارات، مناشدين بوضع حلول لهذه المعاناة التي تتكرر، مسترجعين مناشداتهم بوضع جسر يربطها بجيزان.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة لـ"سبق" قائلاً: يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الركاب، وذلك نظراً لسرعة الرياح بالأمس واليوم.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
03:09 PM

التقلبات الجوية توقف العبارات بين فرسان وجازان ومطالبات بالحلول

النقل لـ"سبق": نظرًا لسرعة الرياح.. وحفاظاً على سلامة الركاب

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محمد المواسي - جازان
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3,893

تتوقف العبارات البحرية للركاب وعبارات الشحن بين أرخبيل جزر فرسان في منطقة جازان لليوم الثاني على التوالي، فيما يعيش سكان الجزيرة معاناة بعدما علق بعضهم في مدينة جيزان والآخرون لم يتمكنوا من مغادرة جزيرة فرسان، مناشدين بوضع حلول لمعاناتهم .

وقال أهالي فرسان لـ"سبق": لليوم الثاني على التوالي وعبارات الركاب وعبارات الشحن من فرسان وجيزان لم تبحر وسط استياء من المسافرين في صالات الركاب، مما ترتب تعطل مصالح المسافرين من طلاب الجامعات ومن لديه مراجعات في المستشفيات ومن لديه حجوزات طيران وسط زحام اصطفاف المركبات قرب الميناء على أمل تمكينهم من إيداع المشحونات في العبارات، مناشدين بوضع حلول لهذه المعاناة التي تتكرر، مسترجعين مناشداتهم بوضع جسر يربطها بجيزان.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة لـ"سبق" قائلاً: يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الركاب، وذلك نظراً لسرعة الرياح بالأمس واليوم.

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