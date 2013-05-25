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البطولات تحب الهلال ..!!

تُوِّج فريق الهلال لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية تواليًا عقب فوزه على التعاون في الجولة ما قبل الأخيرة رافعًا رصيده من النقاط إلى 58 نقطة، كانت كفيلة بحصوله على اللقب لهذا الموسم بعد أن أضاع أقرب منافسيه العديد من النقاط، منها بالتعادل، وأخرى بالخسارة، خاصة الاتحاد، والشباب، والتعاون، ومن قبلهم فريق الأهلي..!!

الهلال لم يكن الأفضل من بين بقية الفرق أو الأكثر تميزًا كمستوى فني وأداء تكتيكيًّا، إلا أن ذلك لا يعني القول إنه لا يستحق البطولة؛ فليس ذنب الهلال أن يخسر الأهلي المنافسة على الدوري منذ الجولة الأولى حتى الثانية عشرة؛ إذ كان فارق النقاط بينهما ليس أكثر من ثلاث إن لم يكن قد تساوى الفريقان نقطيًّا في الجولات الثماني الأولى من المسابقة، وفَقَد بعدها الأهلي الكثير من النقاط لتوالي الهزائم منذ مباراة التعاون التي خسرها بثلاثية قبل نهاية الدور الأول..!!

فريق الشباب كذلك كان الأقرب للظفر بالدوري لولا تعثره في المنعطف الأخير أمام الهلال في مباراة دراماتيكية، لم يظهر فيها بحماس لاعبي الهلال نفسه، الذين دخلوا المباراة عزمًا على الظفر بنقاطها، إضافة إلى إضاعة العديد من الفرص المحققة لتسجيل الأهداف، وارتكاب الأخطاء القاتلة، بما في ذلك طرد نجم الفريق "بانيقا". وأمام الاتفاق بعدم محافظته على تقدمه في الشوط الأول؛ ليخسر برباعية من الأهداف..!!

ما يمكن قوله إن لاعبي الهلال في أهم ثلاث مباريات من الدوري ظهروا بمستوى مغاير، وأكثر حرصًا على الفوز، وتحديدًا أمام "الشباب والأهلي والتعاون"، بعد أن تعثر منافسوهم، خاصة الاتحاد أمام الباطن وضمك؛ ومن هنا يتضح لنا أن الدوري يحب الهلال دون غيره من الفرق رغم تقارب المستويات الفنية والعناصرية والإدارية والمالية والجماهيرية..!!

محمد الصيعري

الرئيسية/ المملكة

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البطولات تحب الهلال ..!!
سبق

تُوِّج فريق الهلال لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية تواليًا عقب فوزه على التعاون في الجولة ما قبل الأخيرة رافعًا رصيده من النقاط إلى 58 نقطة، كانت كفيلة بحصوله على اللقب لهذا الموسم بعد أن أضاع أقرب منافسيه العديد من النقاط، منها بالتعادل، وأخرى بالخسارة، خاصة الاتحاد، والشباب، والتعاون، ومن قبلهم فريق الأهلي..!!

الهلال لم يكن الأفضل من بين بقية الفرق أو الأكثر تميزًا كمستوى فني وأداء تكتيكيًّا، إلا أن ذلك لا يعني القول إنه لا يستحق البطولة؛ فليس ذنب الهلال أن يخسر الأهلي المنافسة على الدوري منذ الجولة الأولى حتى الثانية عشرة؛ إذ كان فارق النقاط بينهما ليس أكثر من ثلاث إن لم يكن قد تساوى الفريقان نقطيًّا في الجولات الثماني الأولى من المسابقة، وفَقَد بعدها الأهلي الكثير من النقاط لتوالي الهزائم منذ مباراة التعاون التي خسرها بثلاثية قبل نهاية الدور الأول..!!

فريق الشباب كذلك كان الأقرب للظفر بالدوري لولا تعثره في المنعطف الأخير أمام الهلال في مباراة دراماتيكية، لم يظهر فيها بحماس لاعبي الهلال نفسه، الذين دخلوا المباراة عزمًا على الظفر بنقاطها، إضافة إلى إضاعة العديد من الفرص المحققة لتسجيل الأهداف، وارتكاب الأخطاء القاتلة، بما في ذلك طرد نجم الفريق "بانيقا". وأمام الاتفاق بعدم محافظته على تقدمه في الشوط الأول؛ ليخسر برباعية من الأهداف..!!

ما يمكن قوله إن لاعبي الهلال في أهم ثلاث مباريات من الدوري ظهروا بمستوى مغاير، وأكثر حرصًا على الفوز، وتحديدًا أمام "الشباب والأهلي والتعاون"، بعد أن تعثر منافسوهم، خاصة الاتحاد أمام الباطن وضمك؛ ومن هنا يتضح لنا أن الدوري يحب الهلال دون غيره من الفرق رغم تقارب المستويات الفنية والعناصرية والإدارية والمالية والجماهيرية..!!

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
12:25 AM
اخر تعديل
25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
06:11 AM

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري - الرياض
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تُوِّج فريق الهلال لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية تواليًا عقب فوزه على التعاون في الجولة ما قبل الأخيرة رافعًا رصيده من النقاط إلى 58 نقطة، كانت كفيلة بحصوله على اللقب لهذا الموسم بعد أن أضاع أقرب منافسيه العديد من النقاط، منها بالتعادل، وأخرى بالخسارة، خاصة الاتحاد، والشباب، والتعاون، ومن قبلهم فريق الأهلي..!!

الهلال لم يكن الأفضل من بين بقية الفرق أو الأكثر تميزًا كمستوى فني وأداء تكتيكيًّا، إلا أن ذلك لا يعني القول إنه لا يستحق البطولة؛ فليس ذنب الهلال أن يخسر الأهلي المنافسة على الدوري منذ الجولة الأولى حتى الثانية عشرة؛ إذ كان فارق النقاط بينهما ليس أكثر من ثلاث إن لم يكن قد تساوى الفريقان نقطيًّا في الجولات الثماني الأولى من المسابقة، وفَقَد بعدها الأهلي الكثير من النقاط لتوالي الهزائم منذ مباراة التعاون التي خسرها بثلاثية قبل نهاية الدور الأول..!!

فريق الشباب كذلك كان الأقرب للظفر بالدوري لولا تعثره في المنعطف الأخير أمام الهلال في مباراة دراماتيكية، لم يظهر فيها بحماس لاعبي الهلال نفسه، الذين دخلوا المباراة عزمًا على الظفر بنقاطها، إضافة إلى إضاعة العديد من الفرص المحققة لتسجيل الأهداف، وارتكاب الأخطاء القاتلة، بما في ذلك طرد نجم الفريق "بانيقا". وأمام الاتفاق بعدم محافظته على تقدمه في الشوط الأول؛ ليخسر برباعية من الأهداف..!!

ما يمكن قوله إن لاعبي الهلال في أهم ثلاث مباريات من الدوري ظهروا بمستوى مغاير، وأكثر حرصًا على الفوز، وتحديدًا أمام "الشباب والأهلي والتعاون"، بعد أن تعثر منافسوهم، خاصة الاتحاد أمام الباطن وضمك؛ ومن هنا يتضح لنا أن الدوري يحب الهلال دون غيره من الفرق رغم تقارب المستويات الفنية والعناصرية والإدارية والمالية والجماهيرية..!!

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