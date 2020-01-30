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"المغامس": "ساف" حقق رقماً قياسياً على مستوى الشرق الأوسط وسنعلن نسخته الثانية قريباً

استفاد من ورش العمل ٤ آلاف مستفيد وتم تقديم 1000 مقعد تعليمي مجاناً

اختتمت فعاليات منتدى المحاسبين السعودي (ساف) الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض واستمر ثلاثة أيام بحضور 33 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.

وحطم المنتدى الرقم القياسي كأكبر منتدى متخصص في الشرق الأوسط بعدد الزوار والفعاليات المقامة، تخلله 8 جلسات حوارية، و24 ورشة عمل مجانية بشهادات معتمدة، بحضور 70 متحدثاً متخصصاً محلياً ودولياً.

وبلغ إجمالي المستفيدين من ورش العمل أربعة آلاف مستفيد كما قدمت الهيئة 1000 مقعد تعليمي مجاني لبرنامجي الزمالة وضريبة القيمة المضافة، وكرمت 1000 شخص من الحاصلين على شهاداتها المهنية كما بلغ عد الجهات المشاركة 190 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص.

وسلطت جلسات المنتدى الضوء على واقع سوق مهنة المحاسبة والمراجعة ومستقبلها لبناء مهارات خريجي المحاسبة، وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة سعياً لتحقيق الاقتصاد المزدهر وزيادة عدد المحاسبين المؤهلين، يليها مناقشة البيئة المالية في المملكة، عن طريق عرض اللوائح والأنظمة لكل ما يرتبط بعمل المحاسب الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

بعدها تم استعراض أهم وأحدث التطبيقات والتوجهات التقنية للمحاسبة والمراجعة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأفضل الممارسات التقنية المتنوعة لتجاوزها، واختتمت جلسات المؤتمر بالحديث عن معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة دولياً وأبرز تحديثات قواعد سلوكها وآدابها.

واستمرت ورش العمل تقديمها لمواضيع مالية متنوعة للحضور، تهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات المُطبَّقة ذات العلاقة بمجالات المحاسبة والمراجعة، وإثراء المناقشات، وتداول الخبرات، وتحقيق فُرَص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.

من جانبه، عبّر الأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المنتدى بنسخته الأولى مشيراً أن الحضور الكبير للوزراء ورؤساء الهيئات المتخصصة المحلية والدولية في اليوم الأول لحفل الافتتاح أعطى مؤشراً لنجاح الفعاليات المصاحبة مؤكداً أن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وتفاعلها ودعمها للمنتدى ساهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة من إقامته.

منتدى المحاسبين السعودي ساف الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المغامس": "ساف" حقق رقماً قياسياً على مستوى الشرق الأوسط وسنعلن نسخته الثانية قريباً
سبق

اختتمت فعاليات منتدى المحاسبين السعودي (ساف) الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض واستمر ثلاثة أيام بحضور 33 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.

وحطم المنتدى الرقم القياسي كأكبر منتدى متخصص في الشرق الأوسط بعدد الزوار والفعاليات المقامة، تخلله 8 جلسات حوارية، و24 ورشة عمل مجانية بشهادات معتمدة، بحضور 70 متحدثاً متخصصاً محلياً ودولياً.

وبلغ إجمالي المستفيدين من ورش العمل أربعة آلاف مستفيد كما قدمت الهيئة 1000 مقعد تعليمي مجاني لبرنامجي الزمالة وضريبة القيمة المضافة، وكرمت 1000 شخص من الحاصلين على شهاداتها المهنية كما بلغ عد الجهات المشاركة 190 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص.

وسلطت جلسات المنتدى الضوء على واقع سوق مهنة المحاسبة والمراجعة ومستقبلها لبناء مهارات خريجي المحاسبة، وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة سعياً لتحقيق الاقتصاد المزدهر وزيادة عدد المحاسبين المؤهلين، يليها مناقشة البيئة المالية في المملكة، عن طريق عرض اللوائح والأنظمة لكل ما يرتبط بعمل المحاسب الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

بعدها تم استعراض أهم وأحدث التطبيقات والتوجهات التقنية للمحاسبة والمراجعة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأفضل الممارسات التقنية المتنوعة لتجاوزها، واختتمت جلسات المؤتمر بالحديث عن معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة دولياً وأبرز تحديثات قواعد سلوكها وآدابها.

واستمرت ورش العمل تقديمها لمواضيع مالية متنوعة للحضور، تهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات المُطبَّقة ذات العلاقة بمجالات المحاسبة والمراجعة، وإثراء المناقشات، وتداول الخبرات، وتحقيق فُرَص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.

من جانبه، عبّر الأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المنتدى بنسخته الأولى مشيراً أن الحضور الكبير للوزراء ورؤساء الهيئات المتخصصة المحلية والدولية في اليوم الأول لحفل الافتتاح أعطى مؤشراً لنجاح الفعاليات المصاحبة مؤكداً أن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وتفاعلها ودعمها للمنتدى ساهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة من إقامته.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
11:37 PM

"المغامس": "ساف" حقق رقماً قياسياً على مستوى الشرق الأوسط وسنعلن نسخته الثانية قريباً

استفاد من ورش العمل ٤ آلاف مستفيد وتم تقديم 1000 مقعد تعليمي مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت فعاليات منتدى المحاسبين السعودي (ساف) الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض واستمر ثلاثة أيام بحضور 33 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.

وحطم المنتدى الرقم القياسي كأكبر منتدى متخصص في الشرق الأوسط بعدد الزوار والفعاليات المقامة، تخلله 8 جلسات حوارية، و24 ورشة عمل مجانية بشهادات معتمدة، بحضور 70 متحدثاً متخصصاً محلياً ودولياً.

وبلغ إجمالي المستفيدين من ورش العمل أربعة آلاف مستفيد كما قدمت الهيئة 1000 مقعد تعليمي مجاني لبرنامجي الزمالة وضريبة القيمة المضافة، وكرمت 1000 شخص من الحاصلين على شهاداتها المهنية كما بلغ عد الجهات المشاركة 190 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص.

وسلطت جلسات المنتدى الضوء على واقع سوق مهنة المحاسبة والمراجعة ومستقبلها لبناء مهارات خريجي المحاسبة، وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة سعياً لتحقيق الاقتصاد المزدهر وزيادة عدد المحاسبين المؤهلين، يليها مناقشة البيئة المالية في المملكة، عن طريق عرض اللوائح والأنظمة لكل ما يرتبط بعمل المحاسب الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

بعدها تم استعراض أهم وأحدث التطبيقات والتوجهات التقنية للمحاسبة والمراجعة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأفضل الممارسات التقنية المتنوعة لتجاوزها، واختتمت جلسات المؤتمر بالحديث عن معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة دولياً وأبرز تحديثات قواعد سلوكها وآدابها.

واستمرت ورش العمل تقديمها لمواضيع مالية متنوعة للحضور، تهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات المُطبَّقة ذات العلاقة بمجالات المحاسبة والمراجعة، وإثراء المناقشات، وتداول الخبرات، وتحقيق فُرَص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.

من جانبه، عبّر الأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المنتدى بنسخته الأولى مشيراً أن الحضور الكبير للوزراء ورؤساء الهيئات المتخصصة المحلية والدولية في اليوم الأول لحفل الافتتاح أعطى مؤشراً لنجاح الفعاليات المصاحبة مؤكداً أن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وتفاعلها ودعمها للمنتدى ساهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة من إقامته.

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