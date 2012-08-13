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"بدر بن سلطان" يوجه بإيقاف مسؤولين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة ضيوف الرحمن

وجّه بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج حتى عودتهم لبلادهم

علمت "سبق" من مصادر موثوقة أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، وجّه بإيقاف مسؤولَين عن العمل في إحدى مؤسسات الطوافة، بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، كما وجه سموه وزارة الحج والعمرة بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، وتقديم كامل الخدمات حتى عودة الإخوة الحجاج المتضررين إلى ديارهم سالمين غانمين.

وجاء في البرقية العاجلة التي وجهها سمو نائب أمير مكة إلى وزير الحج والعمرة، وحصلت "سبق" على نسخة منها، أنه وبعد متابعة سموه للمجموعة الخاصة بالأعمال الميدانية للحج، ورصد تذمر عدد من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، وتكليف مسؤولين في إمارة المنطقة بالوقوف ميدانيًا على الموقع والتعامل مع الحالة.
وجاء في البرقية أن سموه طلب الالتقاء بممثلين عن الحجاج المتضررين، واستمع إليهم وثبت وجود تقصير في تقديم الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، والتي لا تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وعليه وجّه الأمير بدر بن سلطان بإيقاف المسؤولَين والتحقيق الكامل والمتابعة، ورفع النتائج بشكل عاجل لسموه.

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"بدر بن سلطان" يوجه بإيقاف مسؤولين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة ضيوف الرحمن
سبق

علمت "سبق" من مصادر موثوقة أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، وجّه بإيقاف مسؤولَين عن العمل في إحدى مؤسسات الطوافة، بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، كما وجه سموه وزارة الحج والعمرة بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، وتقديم كامل الخدمات حتى عودة الإخوة الحجاج المتضررين إلى ديارهم سالمين غانمين.

وجاء في البرقية العاجلة التي وجهها سمو نائب أمير مكة إلى وزير الحج والعمرة، وحصلت "سبق" على نسخة منها، أنه وبعد متابعة سموه للمجموعة الخاصة بالأعمال الميدانية للحج، ورصد تذمر عدد من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، وتكليف مسؤولين في إمارة المنطقة بالوقوف ميدانيًا على الموقع والتعامل مع الحالة.
وجاء في البرقية أن سموه طلب الالتقاء بممثلين عن الحجاج المتضررين، واستمع إليهم وثبت وجود تقصير في تقديم الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، والتي لا تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وعليه وجّه الأمير بدر بن سلطان بإيقاف المسؤولَين والتحقيق الكامل والمتابعة، ورفع النتائج بشكل عاجل لسموه.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:40 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
06:08 PM

"بدر بن سلطان" يوجه بإيقاف مسؤولين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة ضيوف الرحمن

وجّه بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج حتى عودتهم لبلادهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
19
43,713

علمت "سبق" من مصادر موثوقة أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، وجّه بإيقاف مسؤولَين عن العمل في إحدى مؤسسات الطوافة، بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، كما وجه سموه وزارة الحج والعمرة بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، وتقديم كامل الخدمات حتى عودة الإخوة الحجاج المتضررين إلى ديارهم سالمين غانمين.

وجاء في البرقية العاجلة التي وجهها سمو نائب أمير مكة إلى وزير الحج والعمرة، وحصلت "سبق" على نسخة منها، أنه وبعد متابعة سموه للمجموعة الخاصة بالأعمال الميدانية للحج، ورصد تذمر عدد من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، وتكليف مسؤولين في إمارة المنطقة بالوقوف ميدانيًا على الموقع والتعامل مع الحالة.
وجاء في البرقية أن سموه طلب الالتقاء بممثلين عن الحجاج المتضررين، واستمع إليهم وثبت وجود تقصير في تقديم الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، والتي لا تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وعليه وجّه الأمير بدر بن سلطان بإيقاف المسؤولَين والتحقيق الكامل والمتابعة، ورفع النتائج بشكل عاجل لسموه.

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