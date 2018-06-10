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فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع

عدد الإصابات بلغ 154.591

أفادت وزارة الصحة الفرنسية بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بفرنسا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة، اليوم (الثلاثاء)، في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا زاد 403 حالات أو 0.3 في المئة ليصبح 154591 حالة، بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس وهو 211 حالة و343 حالة الأحد الماضي، ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت فرنسا أمس 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة أمس الأول.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع
سبق

أفادت وزارة الصحة الفرنسية بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بفرنسا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة، اليوم (الثلاثاء)، في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا زاد 403 حالات أو 0.3 في المئة ليصبح 154591 حالة، بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس وهو 211 حالة و343 حالة الأحد الماضي، ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت فرنسا أمس 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة أمس الأول.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:09 PM

فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع

عدد الإصابات بلغ 154.591

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الفرنسية بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بفرنسا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة، اليوم (الثلاثاء)، في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا زاد 403 حالات أو 0.3 في المئة ليصبح 154591 حالة، بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس وهو 211 حالة و343 حالة الأحد الماضي، ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت فرنسا أمس 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة أمس الأول.

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