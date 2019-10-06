وكانت الإدارة قد تجاوبت مع ما نشرته "سبق"، بتاريخ 6 صفر 1441، بشأن مناشدة أولياء أمور طالبات مركز الخانق؛ التابع لتعليم منطقة نجران، وقامت بتوفير "باص" نقل الطالبات، وباشر عمله صباح اليوم الأحد الموافق 7 / 2 / 1441.

بعد المناشدة .. "تعليم نجران" توفر النقل لطالبات مركز الخانق بندر آل عوض سبق 2019-10-06 قامت إدارة تعليم نجران بتأمين "باص" لنقل الطالبات بمركز الخانق؛ لتنهي بذلك معاناة الأهالي مع النقل المدرسي. وكانت الإدارة قد تجاوبت مع ما نشرته "سبق"، بتاريخ 6 صفر 1441، بشأن مناشدة أولياء أمور طالبات مركز الخانق؛ التابع لتعليم منطقة نجران، وقامت بتوفير "باص" نقل الطالبات، وباشر عمله صباح اليوم الأحد الموافق 7 / 2 / 1441.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 09:03 AM

بعد المناشدة .. "تعليم نجران" توفر النقل لطالبات مركز الخانق تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" .. "الباص" باشر عمله صباحاً





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قامت إدارة تعليم نجران بتأمين "باص" لنقل الطالبات بمركز الخانق؛ لتنهي بذلك معاناة الأهالي مع النقل المدرسي.

وكانت الإدارة قد تجاوبت مع ما نشرته "سبق"، بتاريخ 6 صفر 1441، بشأن مناشدة أولياء أمور طالبات مركز الخانق؛ التابع لتعليم منطقة نجران، وقامت بتوفير "باص" نقل الطالبات، وباشر عمله صباح اليوم الأحد الموافق 7 / 2 / 1441.