مصر تقبض على متهم ثان في قضية اغتصاب فندق فيرمونت

واجهته النيابة بالاتهامات المسندة إليه

أعلنت النيابة العامة المصرية في اليوم (الأحد)، أنها أمرت باحتجاز رجل ثان على ذمة التحقيقات للاشتباه في تورطه في واقعة اغتصاب جماعي مزعومة في فندق فيرمونت الفاخر بالقاهرة عام 2014.

وأوضحت النيابة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أمرت بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان مكتب النائب العام قد ذكر الأربعاء الماضي أن سبعة مشتبهًا بهم آخرين فرّوا من البلاد بين 27 و29 يوليو (تموز)، بعد أن بدأت المزاعم الموجهة لهم تنتشر على الإنترنت.