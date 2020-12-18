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إيداع معاشات الضمان لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات

بلغت في مجملها 1,706,968,073 ريالًا سعوديًا

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,706,968,073 ريالًا سعوديًا، حيث تم إيداع 1,411,889,960 ريالًا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,253,572ريالًا، و102,824,541ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وأكد المبارك أنه تم إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع معاشات الضمان لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات
سبق

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,706,968,073 ريالًا سعوديًا، حيث تم إيداع 1,411,889,960 ريالًا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,253,572ريالًا، و102,824,541ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وأكد المبارك أنه تم إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
04:25 PM

إيداع معاشات الضمان لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات

بلغت في مجملها 1,706,968,073 ريالًا سعوديًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,706,968,073 ريالًا سعوديًا، حيث تم إيداع 1,411,889,960 ريالًا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,253,572ريالًا، و102,824,541ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وأكد المبارك أنه تم إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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