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أبناء "العصيمي" يحتفلون بزواج سعيد ومعيض بتربة

احتفل أبناء سيف بن رشدان العصيمي -رحمه الله- بزواج الشابَّيْن "سعيد ومعيض"، وذلك في حفل أُقيم مساء اليوم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة تربة، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة والتبريكات.

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أبناء "العصيمي" يحتفلون بزواج سعيد ومعيض بتربة
سبق

احتفل أبناء سيف بن رشدان العصيمي -رحمه الله- بزواج الشابَّيْن "سعيد ومعيض"، وذلك في حفل أُقيم مساء اليوم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة تربة، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة والتبريكات.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
09:38 PM

أبناء "العصيمي" يحتفلون بزواج سعيد ومعيض بتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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احتفل أبناء سيف بن رشدان العصيمي -رحمه الله- بزواج الشابَّيْن "سعيد ومعيض"، وذلك في حفل أُقيم مساء اليوم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة تربة، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة والتبريكات.

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