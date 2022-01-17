احتفل أبناء سيف بن رشدان العصيمي -رحمه الله- بزواج الشابَّيْن "سعيد ومعيض"، وذلك في حفل أُقيم مساء اليوم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة تربة، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة والتبريكات.
أبناء "العصيمي" يحتفلون بزواج سعيد ومعيض بتربة
احتفل أبناء سيف بن رشدان العصيمي -رحمه الله- بزواج الشابَّيْن "سعيد ومعيض"، وذلك في حفل أُقيم مساء اليوم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة تربة، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة والتبريكات.
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أبناء "العصيمي" يحتفلون بزواج سعيد ومعيض بتربةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-17
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
09:38 PM
أبناء "العصيمي" يحتفلون بزواج سعيد ومعيض بتربة
احتفل أبناء سيف بن رشدان العصيمي -رحمه الله- بزواج الشابَّيْن "سعيد ومعيض"، وذلك في حفل أُقيم مساء اليوم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة تربة، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة والتبريكات.
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