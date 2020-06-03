حالة تستمر حتى 10 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

"الأرصاد": تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله تعالى-.