النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نصر الله" يختلق تقويماً يؤرخ للهزيمة: مقتل "سليماني" تاريخ فاصل بين مرحلتين

أقام حفل تأبين للإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت

اعتبر الأمين العام لمليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط، مختلقاً بذلك تقويماً جديداً قائماً على استشعار الهزيمة.

وفي إشارة لليوم الذي قُتِل فيه "سليماني"، نسبت "رويترز" إلى "نصر الله" قوله: "إنه تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.. هو بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق، وإنما للمنطقة كلها".

وأتت تصريحات "نصر الله" في بداية تجمّع في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ لتأبين الإرهابي قاسم سليماني.

حزب الله حسن نصر الله قاسم سليماني مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"نصر الله" يختلق تقويماً يؤرخ للهزيمة: مقتل "سليماني" تاريخ فاصل بين مرحلتين
سبق

اعتبر الأمين العام لمليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط، مختلقاً بذلك تقويماً جديداً قائماً على استشعار الهزيمة.

وفي إشارة لليوم الذي قُتِل فيه "سليماني"، نسبت "رويترز" إلى "نصر الله" قوله: "إنه تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.. هو بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق، وإنما للمنطقة كلها".

وأتت تصريحات "نصر الله" في بداية تجمّع في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ لتأبين الإرهابي قاسم سليماني.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
05:16 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:41 AM

"نصر الله" يختلق تقويماً يؤرخ للهزيمة: مقتل "سليماني" تاريخ فاصل بين مرحلتين

أقام حفل تأبين للإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
26
23,460

اعتبر الأمين العام لمليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط، مختلقاً بذلك تقويماً جديداً قائماً على استشعار الهزيمة.

وفي إشارة لليوم الذي قُتِل فيه "سليماني"، نسبت "رويترز" إلى "نصر الله" قوله: "إنه تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.. هو بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق، وإنما للمنطقة كلها".

وأتت تصريحات "نصر الله" في بداية تجمّع في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ لتأبين الإرهابي قاسم سليماني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة