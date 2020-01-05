"نصر الله" يختلق تقويماً يؤرخ للهزيمة: مقتل "سليماني" تاريخ فاصل بين مرحلتين

أقام حفل تأبين للإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت

اعتبر الأمين العام لمليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط، مختلقاً بذلك تقويماً جديداً قائماً على استشعار الهزيمة.

وفي إشارة لليوم الذي قُتِل فيه "سليماني"، نسبت "رويترز" إلى "نصر الله" قوله: "إنه تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.. هو بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق، وإنما للمنطقة كلها".

وأتت تصريحات "نصر الله" في بداية تجمّع في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ لتأبين الإرهابي قاسم سليماني.