النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير القصيم: أطالب الجميع بالبقاء في منازلهم

خشية انتقال العدوى وتزايد الحالات بسبب التجمعات

طالَبَ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، كافة أهالي المنطقة بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج وقايةً لهم وامتثالًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- واستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال: "إن هذه الخطوة كفيلة -بإذن الله- بالحفاظ على صحة الجميع، وتفادي نقل العدوى واستجابة لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وما تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل لنكون عونًا للدولة في مكافحة هذا الوباء".

مؤكدًا: "إن البقاء في المنازل ما هو إلا حفاظً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتقال العدوى وتزايد الحالات نتيجة للتجمعات".

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز القصيم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير القصيم: أطالب الجميع بالبقاء في منازلهم
سبق

طالَبَ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، كافة أهالي المنطقة بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج وقايةً لهم وامتثالًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- واستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال: "إن هذه الخطوة كفيلة -بإذن الله- بالحفاظ على صحة الجميع، وتفادي نقل العدوى واستجابة لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وما تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل لنكون عونًا للدولة في مكافحة هذا الوباء".

مؤكدًا: "إن البقاء في المنازل ما هو إلا حفاظً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتقال العدوى وتزايد الحالات نتيجة للتجمعات".

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:26 AM

أمير القصيم: أطالب الجميع بالبقاء في منازلهم

خشية انتقال العدوى وتزايد الحالات بسبب التجمعات

A A A
بدر العتيبي - القصيم
1
1,387

طالَبَ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، كافة أهالي المنطقة بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج وقايةً لهم وامتثالًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- واستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال: "إن هذه الخطوة كفيلة -بإذن الله- بالحفاظ على صحة الجميع، وتفادي نقل العدوى واستجابة لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وما تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل لنكون عونًا للدولة في مكافحة هذا الوباء".

مؤكدًا: "إن البقاء في المنازل ما هو إلا حفاظً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتقال العدوى وتزايد الحالات نتيجة للتجمعات".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,944
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,418

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة