صافرة قطرية تدير مواجهة النصر وضمك.. وخالد الطريس يقود مباراة الأهلي والفيصلي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتَي اليوم الجمعة من منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفيها حضر الحكم الأجنبي للمرة الأولى هذا الموسم.

حيث أسندت قيادة مواجهة النصر وضيفه ضمك، إلى طاقم تحكيم قطري بقيادة الحكم الدولي عبدالرحمن الجاسم؛ على أن يساعده مواطناه يوسف الشمري؛ وماجد الشمري؛ فيما سيتولى الحكم السعودي سلطان الحربي؛ مهمة الحكم الرابع، أما إدارة غرفة الفيديو، فهي عند القطري عبدالهادي الرويلي؛ بمساعدة من الحكم السعودي محمد الشهري.



في حين سيدير طاقم تحكيم سعودي خالص بقيادة خالد الطريس؛ مباراة الأهلي ونظيره الفيصلي ويعاونه كل من: فيصل القحطاني؛ مساعد أول، وعمر الجمل؛ مساعد ثانٍ، ومحمد البريدي؛ حكم رابع، في حين ستكون إدارة غرفة الفيديو تحت إشراف محمد الحربي؛ بمساعدة من مفرح آل حسن.