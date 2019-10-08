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مصرع قائد "مُعِدّة صب خرسانة" إثر احتراقها بحائل

بعد ملامستها لأسلاك نقل الكهرباء

لقي وافد بحائل مصرعه، مساء أمس، بعد تعرضه لصعق كهربائي حيث لامست مُعِدّة لصب الخرسانة في منزل تحت الإنشاء أسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي في حائل، ما أدى لنشوب حريق في المُعِدّة، واحتراق قائدها صعقاً في وسطها.


وباشرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني الموقع بعد التنسيق مع شركة الكهرباء لإزالة الأخطار المترتبة على العمل.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالمنطقة المقدم نافع الحربي بأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المُعِدّات المماثلة بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في تلك المواقع، خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء.

وأعرب الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيه لذوي المتوفى، سائلين المولى أن يتغمده برحمته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع قائد "مُعِدّة صب خرسانة" إثر احتراقها بحائل
سبق

لقي وافد بحائل مصرعه، مساء أمس، بعد تعرضه لصعق كهربائي حيث لامست مُعِدّة لصب الخرسانة في منزل تحت الإنشاء أسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي في حائل، ما أدى لنشوب حريق في المُعِدّة، واحتراق قائدها صعقاً في وسطها.


وباشرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني الموقع بعد التنسيق مع شركة الكهرباء لإزالة الأخطار المترتبة على العمل.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالمنطقة المقدم نافع الحربي بأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المُعِدّات المماثلة بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في تلك المواقع، خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء.

وأعرب الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيه لذوي المتوفى، سائلين المولى أن يتغمده برحمته.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:45 AM

مصرع قائد "مُعِدّة صب خرسانة" إثر احتراقها بحائل

بعد ملامستها لأسلاك نقل الكهرباء

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خالد السليمي - حائل
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2,533

لقي وافد بحائل مصرعه، مساء أمس، بعد تعرضه لصعق كهربائي حيث لامست مُعِدّة لصب الخرسانة في منزل تحت الإنشاء أسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي في حائل، ما أدى لنشوب حريق في المُعِدّة، واحتراق قائدها صعقاً في وسطها.


وباشرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني الموقع بعد التنسيق مع شركة الكهرباء لإزالة الأخطار المترتبة على العمل.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالمنطقة المقدم نافع الحربي بأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المُعِدّات المماثلة بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في تلك المواقع، خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء.

وأعرب الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيه لذوي المتوفى، سائلين المولى أن يتغمده برحمته.

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