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"في العجلة الندامة".. شاهد كيف نسي رجل ثروة في الشارع

أثناء توجهه إلى مهمة عمل.. وهذا ما حدث قرب السيارة

يقولون في الأمثال "في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة".. ذلك ما أدركه بالقطع أحد سكان مدينة بيروبيدجان، الواقعة في أقصى شرق روسيا، بعد أن نسي حقيبته أو "ثروته" على قارعة الطريق.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، لم تكن تلك الحقيبة حقيبةً عادية، بل كانت معبأة بملايين الروبلات (زهاء 15 مليون روبل)، وهو ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي.

وقد فقد الرجل "هذه الثروة"، لأنه كان في عجلة من أمره أثناء توجهه إلى مهمة عمل، حيث نسي تمامًا تلك الحقيبة وبداخلها كل هذا المبلغ قرب السيارة التي كانت تقلّه.

لكن، ولحسن الحظ، عثرت الشرطة المحلية على الحقيبة وأعادتها إليه بكامل محتوياتها.

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"في العجلة الندامة".. شاهد كيف نسي رجل ثروة في الشارع
سبق

يقولون في الأمثال "في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة".. ذلك ما أدركه بالقطع أحد سكان مدينة بيروبيدجان، الواقعة في أقصى شرق روسيا، بعد أن نسي حقيبته أو "ثروته" على قارعة الطريق.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، لم تكن تلك الحقيبة حقيبةً عادية، بل كانت معبأة بملايين الروبلات (زهاء 15 مليون روبل)، وهو ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي.

وقد فقد الرجل "هذه الثروة"، لأنه كان في عجلة من أمره أثناء توجهه إلى مهمة عمل، حيث نسي تمامًا تلك الحقيبة وبداخلها كل هذا المبلغ قرب السيارة التي كانت تقلّه.

لكن، ولحسن الحظ، عثرت الشرطة المحلية على الحقيبة وأعادتها إليه بكامل محتوياتها.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:28 PM

"في العجلة الندامة".. شاهد كيف نسي رجل ثروة في الشارع

أثناء توجهه إلى مهمة عمل.. وهذا ما حدث قرب السيارة

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
6,699

يقولون في الأمثال "في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة".. ذلك ما أدركه بالقطع أحد سكان مدينة بيروبيدجان، الواقعة في أقصى شرق روسيا، بعد أن نسي حقيبته أو "ثروته" على قارعة الطريق.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، لم تكن تلك الحقيبة حقيبةً عادية، بل كانت معبأة بملايين الروبلات (زهاء 15 مليون روبل)، وهو ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي.

وقد فقد الرجل "هذه الثروة"، لأنه كان في عجلة من أمره أثناء توجهه إلى مهمة عمل، حيث نسي تمامًا تلك الحقيبة وبداخلها كل هذا المبلغ قرب السيارة التي كانت تقلّه.

لكن، ولحسن الحظ، عثرت الشرطة المحلية على الحقيبة وأعادتها إليه بكامل محتوياتها.

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