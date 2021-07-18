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محافظة ينبع تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى لعدم تأخير المعاملات

المحافظ يؤدى الصلاة مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير

تواصل محافظة ينبع عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي من خلال تكليف العديد من موظفي المحافظة بأقسام الحقوق العامة والخاصة والشؤون التنموية والاتصالات الإدارية ولجنة التعديات من أجل إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها.

من جهة ثانية، سيؤدي محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير بينبع.

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محافظة ينبع تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى لعدم تأخير المعاملات
سبق

تواصل محافظة ينبع عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي من خلال تكليف العديد من موظفي المحافظة بأقسام الحقوق العامة والخاصة والشؤون التنموية والاتصالات الإدارية ولجنة التعديات من أجل إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها.

من جهة ثانية، سيؤدي محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير بينبع.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:45 PM

محافظة ينبع تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى لعدم تأخير المعاملات

المحافظ يؤدى الصلاة مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تواصل محافظة ينبع عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي من خلال تكليف العديد من موظفي المحافظة بأقسام الحقوق العامة والخاصة والشؤون التنموية والاتصالات الإدارية ولجنة التعديات من أجل إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها.

من جهة ثانية، سيؤدي محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير بينبع.

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