النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطوال" بالحد الجنوبي تستنفر كافة جهودها لمواجهة الأمطار والسيول

"مباركي": البلدية في أتمّ جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة أعمالها لمواجهة الحالات المطرية

استنفرت بلدية محافظة الطوال بالحد الجنوبي التابعة لأمانة جازان، ممثلة في إدارة الكوارث والطوارئ، وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي؛ جهودها وإلى ساعات متأخرة؛ لمعالجة ونزح مياه الأمطار من داخل المنازل وأماكن تجمعات المياه نتيجة هطول أمطار غزيرة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك بجهود كبيرة وعمل كبير وفي مواقع متفرقة.

ووقف رئيس البلدية المهندس "المباركي" والمختصون في البلدية، على المواقع والأحياء المتضرّرة للإشراف على الأعمال في نزح المياه المتجمّعة ومعالجة وردم الانهيارات الجانبية للطرق جراء الأمطار والسيول، ووجه المختصين في البلدية وفرق الكوارث والطوارئ بتكثيف الجهود لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول والأضرار الناتجة عنها.

وأكّد رئيس البلدية المهندس "مباركي"، أن البلدية في أتمّ جاهزيتها وعلى مدار الساعة؛ لمباشرة أعمالها لمواجهة الحالات المطرية ومتابعة جريان السيول في الأودية ومساندة الإدارات ذات العلاقة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الطوال" بالحد الجنوبي تستنفر كافة جهودها لمواجهة الأمطار والسيول
سبق

استنفرت بلدية محافظة الطوال بالحد الجنوبي التابعة لأمانة جازان، ممثلة في إدارة الكوارث والطوارئ، وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي؛ جهودها وإلى ساعات متأخرة؛ لمعالجة ونزح مياه الأمطار من داخل المنازل وأماكن تجمعات المياه نتيجة هطول أمطار غزيرة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك بجهود كبيرة وعمل كبير وفي مواقع متفرقة.

ووقف رئيس البلدية المهندس "المباركي" والمختصون في البلدية، على المواقع والأحياء المتضرّرة للإشراف على الأعمال في نزح المياه المتجمّعة ومعالجة وردم الانهيارات الجانبية للطرق جراء الأمطار والسيول، ووجه المختصين في البلدية وفرق الكوارث والطوارئ بتكثيف الجهود لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول والأضرار الناتجة عنها.

وأكّد رئيس البلدية المهندس "مباركي"، أن البلدية في أتمّ جاهزيتها وعلى مدار الساعة؛ لمباشرة أعمالها لمواجهة الحالات المطرية ومتابعة جريان السيول في الأودية ومساندة الإدارات ذات العلاقة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
09:58 PM

"الطوال" بالحد الجنوبي تستنفر كافة جهودها لمواجهة الأمطار والسيول

"مباركي": البلدية في أتمّ جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة أعمالها لمواجهة الحالات المطرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
277

استنفرت بلدية محافظة الطوال بالحد الجنوبي التابعة لأمانة جازان، ممثلة في إدارة الكوارث والطوارئ، وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي؛ جهودها وإلى ساعات متأخرة؛ لمعالجة ونزح مياه الأمطار من داخل المنازل وأماكن تجمعات المياه نتيجة هطول أمطار غزيرة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك بجهود كبيرة وعمل كبير وفي مواقع متفرقة.

ووقف رئيس البلدية المهندس "المباركي" والمختصون في البلدية، على المواقع والأحياء المتضرّرة للإشراف على الأعمال في نزح المياه المتجمّعة ومعالجة وردم الانهيارات الجانبية للطرق جراء الأمطار والسيول، ووجه المختصين في البلدية وفرق الكوارث والطوارئ بتكثيف الجهود لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول والأضرار الناتجة عنها.

وأكّد رئيس البلدية المهندس "مباركي"، أن البلدية في أتمّ جاهزيتها وعلى مدار الساعة؛ لمباشرة أعمالها لمواجهة الحالات المطرية ومتابعة جريان السيول في الأودية ومساندة الإدارات ذات العلاقة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,604
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,608
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,712

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة