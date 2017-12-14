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إمارة مكة: انتهاء المرحلة الأولى لازدواج طريق "الشميسي - الكر" بطول 7 كم

"النقل" أعلنت عن بدء تنفيذ أعمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمشروع

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق الشميسي - الكر (طريق غير المسلمين )، حيث بلغ طول الطريق7 كم.

وكانت وزارة النقل قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على تويتر صور أعمال المشروع في المرحلة الثانية لازدواج الطريق على مساحة 2.6 كم بنسبة إنجاز 4%، والمرحلة الثالثة للمشروع بطول 9.9 كلم بنسبة إنجاز 13.5% والمرحلة الرابعة بطول 2.4 كلم وبنسبة إنجاز 1% من مشروع ازدواج الطريق.

طريق الشميسي - الكر مكة المكرمة

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إمارة مكة: انتهاء المرحلة الأولى لازدواج طريق "الشميسي - الكر" بطول 7 كم
سبق

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق الشميسي - الكر (طريق غير المسلمين )، حيث بلغ طول الطريق7 كم.

وكانت وزارة النقل قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على تويتر صور أعمال المشروع في المرحلة الثانية لازدواج الطريق على مساحة 2.6 كم بنسبة إنجاز 4%، والمرحلة الثالثة للمشروع بطول 9.9 كلم بنسبة إنجاز 13.5% والمرحلة الرابعة بطول 2.4 كلم وبنسبة إنجاز 1% من مشروع ازدواج الطريق.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
11:05 PM

إمارة مكة: انتهاء المرحلة الأولى لازدواج طريق "الشميسي - الكر" بطول 7 كم

"النقل" أعلنت عن بدء تنفيذ أعمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمشروع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
11
13,786

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق الشميسي - الكر (طريق غير المسلمين )، حيث بلغ طول الطريق7 كم.

وكانت وزارة النقل قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على تويتر صور أعمال المشروع في المرحلة الثانية لازدواج الطريق على مساحة 2.6 كم بنسبة إنجاز 4%، والمرحلة الثالثة للمشروع بطول 9.9 كلم بنسبة إنجاز 13.5% والمرحلة الرابعة بطول 2.4 كلم وبنسبة إنجاز 1% من مشروع ازدواج الطريق.

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