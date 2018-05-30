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اللجنة الصحية بالشورى تناقش تقرير الأداء السنوي لهيئة الغذاء والدواء

بحضور رئيسها التنفيذي.. وأشادت بإسهاماتها ضمن جهود مواجهة كورونا

عقدت اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وعددٍ من المسؤولين في الهيئة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/ 1442هــ.

وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء التقرير السنوي للهيئة، وأبرز ما ورد فيه حول أداء الهيئة في عام التقرير، ومحاور أخرى من ضمنها المشاريع الاستراتيجية ومبادرات برنامج التحول الصحي للهيئة، كما استعرض الاجتماع دور الهيئة في تطوير الصناعات الوطنية الطبية والخدمات اللوجستية.

وتناول الاجتماع دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في المملكة، والجهود المبذولة في إطار توطين الأدوية، والخطة نحو تحسين نسبة الحضور النسائي في الوظائف القيادية، وبعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالهيئة.

وأشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم مع مسؤولي الهيئة بالدور الذي تقوم به الهيئة بجانب جهود أجهزة الدولة الأخرى المعنية بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التأكد من سلامة ومأمونية اللقاحات وتقديمها بالشكل الآمن والسليم.

وقد طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة في الاجتماع عددًا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه التقرير؛ حيث أجاب مسؤولو الهيئة عما تم طرحه من استفسارات؛ تمهيدًا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.

يذكر أن اللجنة الصحية في مجلس الشورى من ضمن لجان المجلس المتخصصة التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات المحالة إليها من المجلس؛ ومنها تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية ضمن اختصاصها، والأنظمة واللوائح الصحية ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة الصحية بالشورى تناقش تقرير الأداء السنوي لهيئة الغذاء والدواء
سبق

عقدت اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وعددٍ من المسؤولين في الهيئة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/ 1442هــ.

وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء التقرير السنوي للهيئة، وأبرز ما ورد فيه حول أداء الهيئة في عام التقرير، ومحاور أخرى من ضمنها المشاريع الاستراتيجية ومبادرات برنامج التحول الصحي للهيئة، كما استعرض الاجتماع دور الهيئة في تطوير الصناعات الوطنية الطبية والخدمات اللوجستية.

وتناول الاجتماع دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في المملكة، والجهود المبذولة في إطار توطين الأدوية، والخطة نحو تحسين نسبة الحضور النسائي في الوظائف القيادية، وبعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالهيئة.

وأشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم مع مسؤولي الهيئة بالدور الذي تقوم به الهيئة بجانب جهود أجهزة الدولة الأخرى المعنية بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التأكد من سلامة ومأمونية اللقاحات وتقديمها بالشكل الآمن والسليم.

وقد طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة في الاجتماع عددًا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه التقرير؛ حيث أجاب مسؤولو الهيئة عما تم طرحه من استفسارات؛ تمهيدًا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.

يذكر أن اللجنة الصحية في مجلس الشورى من ضمن لجان المجلس المتخصصة التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات المحالة إليها من المجلس؛ ومنها تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية ضمن اختصاصها، والأنظمة واللوائح الصحية ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
03:02 PM

اللجنة الصحية بالشورى تناقش تقرير الأداء السنوي لهيئة الغذاء والدواء

بحضور رئيسها التنفيذي.. وأشادت بإسهاماتها ضمن جهود مواجهة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وعددٍ من المسؤولين في الهيئة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/ 1442هــ.

وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء التقرير السنوي للهيئة، وأبرز ما ورد فيه حول أداء الهيئة في عام التقرير، ومحاور أخرى من ضمنها المشاريع الاستراتيجية ومبادرات برنامج التحول الصحي للهيئة، كما استعرض الاجتماع دور الهيئة في تطوير الصناعات الوطنية الطبية والخدمات اللوجستية.

وتناول الاجتماع دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في المملكة، والجهود المبذولة في إطار توطين الأدوية، والخطة نحو تحسين نسبة الحضور النسائي في الوظائف القيادية، وبعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالهيئة.

وأشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم مع مسؤولي الهيئة بالدور الذي تقوم به الهيئة بجانب جهود أجهزة الدولة الأخرى المعنية بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التأكد من سلامة ومأمونية اللقاحات وتقديمها بالشكل الآمن والسليم.

وقد طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة في الاجتماع عددًا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه التقرير؛ حيث أجاب مسؤولو الهيئة عما تم طرحه من استفسارات؛ تمهيدًا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.

يذكر أن اللجنة الصحية في مجلس الشورى من ضمن لجان المجلس المتخصصة التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات المحالة إليها من المجلس؛ ومنها تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية ضمن اختصاصها، والأنظمة واللوائح الصحية ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.

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