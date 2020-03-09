وتنص المذكرة التي وقعها من الطرفين مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، على أن تتولى الجامعة التدريب عن بعد لمنسوبي الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق بالمنطقة المشاركين في أعمال الحج على عدة لغات هي الإنجليزية، الأوردية، الفارسية، الفرنسية، التركية، لاستخدامها في إرشاد ضيوف الرحمن والتعريف بالطرق والمواقع والاتجاهات.

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة المنطقة والجامعة السعودية الإلكترونية.

شرطة مكة والجامعة السعودية الإلكترونية توقعان اتفاقية تدريب عن بُعد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-09 شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة المنطقة والجامعة السعودية الإلكترونية. وتنص المذكرة التي وقعها من الطرفين مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، على أن تتولى الجامعة التدريب عن بعد لمنسوبي الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق بالمنطقة المشاركين في أعمال الحج على عدة لغات هي الإنجليزية، الأوردية، الفارسية، الفرنسية، التركية، لاستخدامها في إرشاد ضيوف الرحمن والتعريف بالطرق والمواقع والاتجاهات.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:25 AM

شرطة مكة والجامعة السعودية الإلكترونية توقعان اتفاقية تدريب عن بُعد "خالد الفيصل" يشهد في جدة توقيع المذكرة





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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة المنطقة والجامعة السعودية الإلكترونية.

وتنص المذكرة التي وقعها من الطرفين مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، على أن تتولى الجامعة التدريب عن بعد لمنسوبي الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق بالمنطقة المشاركين في أعمال الحج على عدة لغات هي الإنجليزية، الأوردية، الفارسية، الفرنسية، التركية، لاستخدامها في إرشاد ضيوف الرحمن والتعريف بالطرق والمواقع والاتجاهات.