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"شركة لين" تقيم حفلها السنوي الرابع وتحتفل بجهود مكافحة الجائحة*

أقامت شركة لین حفلھا السنوي الرابع، بعد سنة أخرى من تطویر الحلول المبتكرة والفریدة لتحدیات القطاع الصحي، حیث انطلق الحفل بمشاركة معالي مساعد وزیر الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور/ محمد العبد العالي والذي أشاد بما تقدمه لین من خدمات نوعیة كان أبرزها مجابھة الأحداث الإقليمية المستحدثة وأهمھا وباء فیروس كورونا المستجد والذي أصبح حدیث العالم خلال السنة المنصرمة والتي ساهمت شركة لین بمساندة وزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء بمجمل طاقاتھا الشبابیة وخدماتھا الرقمیة المبتكرة.

كما قام سعادة الرئيس التنفيذي م. مھند الرشید باستعراض توجه سیر الشركة القادم بمرتكزات استراتیجیة أتت استلھاماً من القیادة الرشیدة وحرصھا على تطویر القطاع الصحي ولمواكبة أهداف رؤیة ٢٠٣٠، ومع إطلاق الاستراتیجیة المستحدثة خلال الحفل، أعلن عن هویة لین وسمتھا الجدیدة لإعادة توجیه صورتھا البصریة التي تخاطب شركاؤها ومستخدمیھا وموظفیھا والمجتمع المحلي بھا تحت غایة واضحة تنص بـ "حلول الغد لصحة الیوم".

رافقت أحداث الحفل منجزات ثرية تواكبت مع العمل داخل الإطار الزمني لانتشار الفيروس وخارجه وذكر أهم المنجزات خلال السنة الماضية بالأرقام والإحصائيات لمزيد من العطاء والنجاح والتميز، لیختتم الحفل بفقرات ترويحية للموظفين مما كان لھا أثر إیجابي لتعزیز بيئة العمل والمساهمة في رفع كفاءة التواصل خارج المنظومة العملية والتشغيلية، لتستمر لین بكونها الشركة الرائدة والمفعمة بالطاقات الشبابیة الفذة والتي تظهر من خلال خلق حلول مبتكرة وفریدة تسھم برفع الخدمات الصحیة المقدمة بالمملكة واستدامتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شركة لين" تقيم حفلها السنوي الرابع وتحتفل بجهود مكافحة الجائحة*
سبق

أقامت شركة لین حفلھا السنوي الرابع، بعد سنة أخرى من تطویر الحلول المبتكرة والفریدة لتحدیات القطاع الصحي، حیث انطلق الحفل بمشاركة معالي مساعد وزیر الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور/ محمد العبد العالي والذي أشاد بما تقدمه لین من خدمات نوعیة كان أبرزها مجابھة الأحداث الإقليمية المستحدثة وأهمھا وباء فیروس كورونا المستجد والذي أصبح حدیث العالم خلال السنة المنصرمة والتي ساهمت شركة لین بمساندة وزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء بمجمل طاقاتھا الشبابیة وخدماتھا الرقمیة المبتكرة.

كما قام سعادة الرئيس التنفيذي م. مھند الرشید باستعراض توجه سیر الشركة القادم بمرتكزات استراتیجیة أتت استلھاماً من القیادة الرشیدة وحرصھا على تطویر القطاع الصحي ولمواكبة أهداف رؤیة ٢٠٣٠، ومع إطلاق الاستراتیجیة المستحدثة خلال الحفل، أعلن عن هویة لین وسمتھا الجدیدة لإعادة توجیه صورتھا البصریة التي تخاطب شركاؤها ومستخدمیھا وموظفیھا والمجتمع المحلي بھا تحت غایة واضحة تنص بـ "حلول الغد لصحة الیوم".

رافقت أحداث الحفل منجزات ثرية تواكبت مع العمل داخل الإطار الزمني لانتشار الفيروس وخارجه وذكر أهم المنجزات خلال السنة الماضية بالأرقام والإحصائيات لمزيد من العطاء والنجاح والتميز، لیختتم الحفل بفقرات ترويحية للموظفين مما كان لھا أثر إیجابي لتعزیز بيئة العمل والمساهمة في رفع كفاءة التواصل خارج المنظومة العملية والتشغيلية، لتستمر لین بكونها الشركة الرائدة والمفعمة بالطاقات الشبابیة الفذة والتي تظهر من خلال خلق حلول مبتكرة وفریدة تسھم برفع الخدمات الصحیة المقدمة بالمملكة واستدامتها.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
02:51 PM

"شركة لين" تقيم حفلها السنوي الرابع وتحتفل بجهود مكافحة الجائحة*

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت شركة لین حفلھا السنوي الرابع، بعد سنة أخرى من تطویر الحلول المبتكرة والفریدة لتحدیات القطاع الصحي، حیث انطلق الحفل بمشاركة معالي مساعد وزیر الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور/ محمد العبد العالي والذي أشاد بما تقدمه لین من خدمات نوعیة كان أبرزها مجابھة الأحداث الإقليمية المستحدثة وأهمھا وباء فیروس كورونا المستجد والذي أصبح حدیث العالم خلال السنة المنصرمة والتي ساهمت شركة لین بمساندة وزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء بمجمل طاقاتھا الشبابیة وخدماتھا الرقمیة المبتكرة.

كما قام سعادة الرئيس التنفيذي م. مھند الرشید باستعراض توجه سیر الشركة القادم بمرتكزات استراتیجیة أتت استلھاماً من القیادة الرشیدة وحرصھا على تطویر القطاع الصحي ولمواكبة أهداف رؤیة ٢٠٣٠، ومع إطلاق الاستراتیجیة المستحدثة خلال الحفل، أعلن عن هویة لین وسمتھا الجدیدة لإعادة توجیه صورتھا البصریة التي تخاطب شركاؤها ومستخدمیھا وموظفیھا والمجتمع المحلي بھا تحت غایة واضحة تنص بـ "حلول الغد لصحة الیوم".

رافقت أحداث الحفل منجزات ثرية تواكبت مع العمل داخل الإطار الزمني لانتشار الفيروس وخارجه وذكر أهم المنجزات خلال السنة الماضية بالأرقام والإحصائيات لمزيد من العطاء والنجاح والتميز، لیختتم الحفل بفقرات ترويحية للموظفين مما كان لھا أثر إیجابي لتعزیز بيئة العمل والمساهمة في رفع كفاءة التواصل خارج المنظومة العملية والتشغيلية، لتستمر لین بكونها الشركة الرائدة والمفعمة بالطاقات الشبابیة الفذة والتي تظهر من خلال خلق حلول مبتكرة وفریدة تسھم برفع الخدمات الصحیة المقدمة بالمملكة واستدامتها.

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