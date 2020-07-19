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العاصمة الصينية تخفض مستوى الاستجابة لـ"كورونا"

السماح بعقد مؤتمرات لا تزيد على 500 مشارك

أفاد مسؤول حكومي في بلدية بكين، اليوم (الأحد)، بأن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشي فيروس كورونا في العاصمة الصينية إلى المستوى الثالث، من المستوى الثاني، بدءًا من 20 يوليو (تموز).

وأوضح نائب أمين بلدية بكين ليو باي، خلال مؤتمر صحفي، أن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه سيسمح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها على 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجيًّا.

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف، لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50 في المئة.

فيروس كورونا الجديد

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العاصمة الصينية تخفض مستوى الاستجابة لـ"كورونا"
سبق

أفاد مسؤول حكومي في بلدية بكين، اليوم (الأحد)، بأن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشي فيروس كورونا في العاصمة الصينية إلى المستوى الثالث، من المستوى الثاني، بدءًا من 20 يوليو (تموز).

وأوضح نائب أمين بلدية بكين ليو باي، خلال مؤتمر صحفي، أن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه سيسمح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها على 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجيًّا.

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف، لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50 في المئة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
04:47 PM

العاصمة الصينية تخفض مستوى الاستجابة لـ"كورونا"

السماح بعقد مؤتمرات لا تزيد على 500 مشارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤول حكومي في بلدية بكين، اليوم (الأحد)، بأن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشي فيروس كورونا في العاصمة الصينية إلى المستوى الثالث، من المستوى الثاني، بدءًا من 20 يوليو (تموز).

وأوضح نائب أمين بلدية بكين ليو باي، خلال مؤتمر صحفي، أن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه سيسمح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها على 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجيًّا.

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف، لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50 في المئة.

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