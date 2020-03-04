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الإمارات تستقبل العالقين في "بؤرة كورونا".. ومحمد بن زايد: رعاية شاملة

تابع إجلاءهم من "هوبي" وقال: للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم

أعلن ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، أن الإمارات أجْلَت العالقين من رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة فيروس "كورونا".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أنهم سيحظون بالرعاية الشاملة في الدولة قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وكتب ولي عهد أبو ظبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة؛ للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وأضاف: نشكر الحكومة الصينية على تعاونها، ونثمّن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تستقبل العالقين في "بؤرة كورونا".. ومحمد بن زايد: رعاية شاملة
سبق

أعلن ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، أن الإمارات أجْلَت العالقين من رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة فيروس "كورونا".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أنهم سيحظون بالرعاية الشاملة في الدولة قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وكتب ولي عهد أبو ظبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة؛ للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وأضاف: نشكر الحكومة الصينية على تعاونها، ونثمّن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
02:04 PM

الإمارات تستقبل العالقين في "بؤرة كورونا".. ومحمد بن زايد: رعاية شاملة

تابع إجلاءهم من "هوبي" وقال: للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، أن الإمارات أجْلَت العالقين من رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة فيروس "كورونا".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أنهم سيحظون بالرعاية الشاملة في الدولة قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وكتب ولي عهد أبو ظبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة؛ للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وأضاف: نشكر الحكومة الصينية على تعاونها، ونثمّن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني.

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