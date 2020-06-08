شاهد.. الإيرانيون يحرقون صورة خامنئي

في مدينة مشهد

أحرق متظاهرون إيرانيون، صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، في تعبير عن غضبهم، مطالبين بالحرية ورفض الظلم في البلاد.

وحسب فضائية "الحدث"، ظهر في الفيديو صوت مصور وهو يقول أثناء اشتعال صورة خامنئي: "فلتسقط سلطة الظلم والفساد والجور والاستبداد والكذب والمراوغة .. على أمل النصر"، مضيفاً: "نحن مناضلو طريق الحرية".

وشهدت إيران قبيل تفشي جائحة كورونا، احتجاجات على إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي، بعدما أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الحادثة، وحرقت صور لكبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المرشد.

كما تخللت الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر 2019 ضد رفع أسعار البنزين، حرق صور لخامنئي وهتاف ضده بالموت.