النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

"إمارة مكة" تقترب من المليون متابع على حسابها بـ"تويتر"

برز خلال جائحة كورونا.. 43 ألف تغريدة منذ تدشينه

لم يقتصر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر"، على مواكبة الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها فحسب؛ بل أصبح مرجعاً إخبارياً يتعامل مع الحقائق أولاً بأول، من مصادرها الرسمية على مستوى المنطقة والمملكة، ومن خلال فريق عمل متمكن ومسلّح بالخبرات والمهنية.

وشارف حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر" على الوصول إلى مليون متابع، اعتادوا على تلقي المعلومة الصحيحة من مصدرها لحظة بلحظة، ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين حسابات إمارات المناطق في عدد المتابعين؛ حيث بلغ متابعوه 964 ألف متابع، مقترباً من المليون.

وبرز حساب إمارة مكة المكرمة على "تويتر" خاصة في زمن كورونا؛ حيث استطاع دحض الشائعات والتعامل مع الأزمة بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس بشكل خاص وفريد؛ وشارفت التغريدات منذ بداية الأزمة حتى الآن على نحو 3 آلاف تغريدة.

هذا التفاعل السريع للأحداث لحظة بلحظة، خلق حالة من التميز في التعاطي مع الأزمة وجذب العديد من المتابعين نحوه، من خلال ما بثه من رسائل توعوية وإخبارية عن الفيروس ونقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعًا إخباريًّا نظرًا لما يبثه من أخبار موثوقة وحصرية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها، فيما تجاوزت التغريدات التي بثها الحساب منذ إنشائه عام 2011م أكثر من 43 ألف تغريدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إمارة مكة" تقترب من المليون متابع على حسابها بـ"تويتر"
سبق

لم يقتصر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر"، على مواكبة الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها فحسب؛ بل أصبح مرجعاً إخبارياً يتعامل مع الحقائق أولاً بأول، من مصادرها الرسمية على مستوى المنطقة والمملكة، ومن خلال فريق عمل متمكن ومسلّح بالخبرات والمهنية.

وشارف حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر" على الوصول إلى مليون متابع، اعتادوا على تلقي المعلومة الصحيحة من مصدرها لحظة بلحظة، ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين حسابات إمارات المناطق في عدد المتابعين؛ حيث بلغ متابعوه 964 ألف متابع، مقترباً من المليون.

وبرز حساب إمارة مكة المكرمة على "تويتر" خاصة في زمن كورونا؛ حيث استطاع دحض الشائعات والتعامل مع الأزمة بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس بشكل خاص وفريد؛ وشارفت التغريدات منذ بداية الأزمة حتى الآن على نحو 3 آلاف تغريدة.

هذا التفاعل السريع للأحداث لحظة بلحظة، خلق حالة من التميز في التعاطي مع الأزمة وجذب العديد من المتابعين نحوه، من خلال ما بثه من رسائل توعوية وإخبارية عن الفيروس ونقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعًا إخباريًّا نظرًا لما يبثه من أخبار موثوقة وحصرية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها، فيما تجاوزت التغريدات التي بثها الحساب منذ إنشائه عام 2011م أكثر من 43 ألف تغريدة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
02:13 PM

"إمارة مكة" تقترب من المليون متابع على حسابها بـ"تويتر"

برز خلال جائحة كورونا.. 43 ألف تغريدة منذ تدشينه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
834

لم يقتصر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر"، على مواكبة الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها فحسب؛ بل أصبح مرجعاً إخبارياً يتعامل مع الحقائق أولاً بأول، من مصادرها الرسمية على مستوى المنطقة والمملكة، ومن خلال فريق عمل متمكن ومسلّح بالخبرات والمهنية.

وشارف حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر" على الوصول إلى مليون متابع، اعتادوا على تلقي المعلومة الصحيحة من مصدرها لحظة بلحظة، ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين حسابات إمارات المناطق في عدد المتابعين؛ حيث بلغ متابعوه 964 ألف متابع، مقترباً من المليون.

وبرز حساب إمارة مكة المكرمة على "تويتر" خاصة في زمن كورونا؛ حيث استطاع دحض الشائعات والتعامل مع الأزمة بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس بشكل خاص وفريد؛ وشارفت التغريدات منذ بداية الأزمة حتى الآن على نحو 3 آلاف تغريدة.

هذا التفاعل السريع للأحداث لحظة بلحظة، خلق حالة من التميز في التعاطي مع الأزمة وجذب العديد من المتابعين نحوه، من خلال ما بثه من رسائل توعوية وإخبارية عن الفيروس ونقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعًا إخباريًّا نظرًا لما يبثه من أخبار موثوقة وحصرية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها، فيما تجاوزت التغريدات التي بثها الحساب منذ إنشائه عام 2011م أكثر من 43 ألف تغريدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,978
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة