"منشآت" بالتعاون مع "الثقافة" تستضيف السعوديتين سلوى الرفاعي وصالحة العساف

للحديث عن تجربتهما بالسوق والتحديات التي واجهتهما خلال عملهما بـ"مداد جدة"

دعت "منشآت" بالتعاون مع وزارة الثقافة إلى حضور ‫تجربة منشأة، والتي ستكون مع سلوى الرفاعي و زميلتها صالحة العساف بمقر مركز دعم المنشآت بجدة اليوم الأربعاء للحديث عن تجربتهما الشخصية في السوق والتحديات التي واجهتهما من خلال عملهما بمركز مداد بجدة وسيكون اللقاء بحضور رواد الأعمال والمثقفين.

وأوضحت سلوى الرفاعي لـ"سبق" أن اللقاء سيكون عن الاستثمار في الثقافة والقطاع الفني وكيف يدار مفهوم الثقافة وكيف تحقق التنمية الوطنية الشاملة المستدامة.

وقالت إنه سيتم استعراض تجربتنا في مداد فن في ظل المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة وتجربتنا في السوق والتحديات وتحفيز رواد الأعمال وكسر حاجز الخوف من دخول السوق.

وتعتبر الرفاعي وزميلتها العساف فنانتين تشكيليتين وصاحبتي منشأة قائمة وناجحة في ظل هذه الظروف ويقوم مداد فن على تنظيم المعارض الفنية ويقيم الفعاليات الاجتماعية ويقوم بإعطاء دورات ويدرب متدربين.