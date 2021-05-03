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"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجائحة بدّدت الطلب بالهند.. انخفاض أسعار النفط و"برنت" عند 66 دولاراً

طغت على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب في النصف الثاني من العام

قوّضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس كورونا في الهند تعافي الطلب على الوقود هناك، وانخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين؛ ما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب على الوقود بالبلاد المتقدمة والصين في النصف الثاني من العام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 48 سنتاً، بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63.11 دولار للبرميل، بانخفاض 47 سنتاً أو 0.7 بالمئة.

ويقترب إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند من عشرين مليونا، بحسب ما نشرت "رويترز"، ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطاً أكثر حدة في مايو بفعل زيادة القيود.

وقال محللون من "آي.إن.جي"، في مذكرة "نظراً لأنه لا يزال يبدو أنه رغم ذلك لم يبلغ كوفيد-19 ذروته في الهند، نتوقع أن نشهد مزيداً من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال مايو".

وأمس الأحد، حثّت جهة صناعية هندية رئيسة السلطات على تقليص النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي تئن فيه منظومة الرعاية الصحية تحت وطأة تسارع وتيرة الإصابات.

لكن على مستوى العالم، أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز، أنه من المتوقع أن ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، خاصة خلال ذروة موسم السفر في الربع الثالث من العام؛ ما دفع المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار "برنت" للشهر الخامس على التوالي.


وتوقع الاستطلاع الذي شمل 49 مشاركاً أن يبلغ متوسط سعر "برنت" 64.17 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعاً من متوسط الشهر الماضي عند 63.12 دولار ومتوسط 62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الجائحة بدّدت الطلب بالهند.. انخفاض أسعار النفط و"برنت" عند 66 دولاراً
سبق

قوّضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس كورونا في الهند تعافي الطلب على الوقود هناك، وانخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين؛ ما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب على الوقود بالبلاد المتقدمة والصين في النصف الثاني من العام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 48 سنتاً، بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63.11 دولار للبرميل، بانخفاض 47 سنتاً أو 0.7 بالمئة.

ويقترب إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند من عشرين مليونا، بحسب ما نشرت "رويترز"، ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطاً أكثر حدة في مايو بفعل زيادة القيود.

وقال محللون من "آي.إن.جي"، في مذكرة "نظراً لأنه لا يزال يبدو أنه رغم ذلك لم يبلغ كوفيد-19 ذروته في الهند، نتوقع أن نشهد مزيداً من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال مايو".

وأمس الأحد، حثّت جهة صناعية هندية رئيسة السلطات على تقليص النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي تئن فيه منظومة الرعاية الصحية تحت وطأة تسارع وتيرة الإصابات.

لكن على مستوى العالم، أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز، أنه من المتوقع أن ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، خاصة خلال ذروة موسم السفر في الربع الثالث من العام؛ ما دفع المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار "برنت" للشهر الخامس على التوالي.


وتوقع الاستطلاع الذي شمل 49 مشاركاً أن يبلغ متوسط سعر "برنت" 64.17 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعاً من متوسط الشهر الماضي عند 63.12 دولار ومتوسط 62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
10:47 AM

الجائحة بدّدت الطلب بالهند.. انخفاض أسعار النفط و"برنت" عند 66 دولاراً

طغت على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب في النصف الثاني من العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قوّضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس كورونا في الهند تعافي الطلب على الوقود هناك، وانخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين؛ ما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب على الوقود بالبلاد المتقدمة والصين في النصف الثاني من العام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 48 سنتاً، بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63.11 دولار للبرميل، بانخفاض 47 سنتاً أو 0.7 بالمئة.

ويقترب إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند من عشرين مليونا، بحسب ما نشرت "رويترز"، ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطاً أكثر حدة في مايو بفعل زيادة القيود.

وقال محللون من "آي.إن.جي"، في مذكرة "نظراً لأنه لا يزال يبدو أنه رغم ذلك لم يبلغ كوفيد-19 ذروته في الهند، نتوقع أن نشهد مزيداً من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال مايو".

وأمس الأحد، حثّت جهة صناعية هندية رئيسة السلطات على تقليص النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي تئن فيه منظومة الرعاية الصحية تحت وطأة تسارع وتيرة الإصابات.

لكن على مستوى العالم، أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز، أنه من المتوقع أن ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، خاصة خلال ذروة موسم السفر في الربع الثالث من العام؛ ما دفع المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار "برنت" للشهر الخامس على التوالي.


وتوقع الاستطلاع الذي شمل 49 مشاركاً أن يبلغ متوسط سعر "برنت" 64.17 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعاً من متوسط الشهر الماضي عند 63.12 دولار ومتوسط 62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام.

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