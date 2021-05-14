النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال والنصر إلى نصف نهائي دوري الأمير محمد بن سلمان

ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني

تأهلت أندية الهلال والتعاون والنصر والفتح للدور نصف النهائي من دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري (لاعبون بلا حدود).
وشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين لاعبي كرة القدم ومحترفي لعبة فيفا 20 اتسمت بالحماس والإثارة والمستويات الرائعة، وكانت المواجهات قد انطلقت بين فريقي الهلال والرائد، حيث حسم الهلال التأهل بفوزه 2 - 0 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، تلتها مواجهة ناديي التعاون والعدالة التي ظفر فيها التعاون ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد أن قدم لاعبوه أداءً مميزاً ساهم في حسم المواجهة بمجموع 2 - 0.
وتأهل نادي النصر بفوزه على نظيره الشباب بمجموع 2 - 0 ليصل إلى الدور نصف النهائي إلى جانب نادي الفتح الذي انتزع آخر بطاقات التأهل بفوزه على نادي الحزم بمجموع 2 - 0.
وسيتم غداً تتويج أحد الأندية الأربعة المتأهلة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني حيث ستُستكمل مواجهات الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث إضافة إلى المباراة النهائية، وسيواجه الهلال نظيره التعاون فيما ستكون المواجهة الثانية بين النصر والفتح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال والنصر إلى نصف نهائي دوري الأمير محمد بن سلمان
سبق

تأهلت أندية الهلال والتعاون والنصر والفتح للدور نصف النهائي من دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري (لاعبون بلا حدود).
وشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين لاعبي كرة القدم ومحترفي لعبة فيفا 20 اتسمت بالحماس والإثارة والمستويات الرائعة، وكانت المواجهات قد انطلقت بين فريقي الهلال والرائد، حيث حسم الهلال التأهل بفوزه 2 - 0 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، تلتها مواجهة ناديي التعاون والعدالة التي ظفر فيها التعاون ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد أن قدم لاعبوه أداءً مميزاً ساهم في حسم المواجهة بمجموع 2 - 0.
وتأهل نادي النصر بفوزه على نظيره الشباب بمجموع 2 - 0 ليصل إلى الدور نصف النهائي إلى جانب نادي الفتح الذي انتزع آخر بطاقات التأهل بفوزه على نادي الحزم بمجموع 2 - 0.
وسيتم غداً تتويج أحد الأندية الأربعة المتأهلة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني حيث ستُستكمل مواجهات الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث إضافة إلى المباراة النهائية، وسيواجه الهلال نظيره التعاون فيما ستكون المواجهة الثانية بين النصر والفتح.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:50 PM

الهلال والنصر إلى نصف نهائي دوري الأمير محمد بن سلمان

ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,613

تأهلت أندية الهلال والتعاون والنصر والفتح للدور نصف النهائي من دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري (لاعبون بلا حدود).
وشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين لاعبي كرة القدم ومحترفي لعبة فيفا 20 اتسمت بالحماس والإثارة والمستويات الرائعة، وكانت المواجهات قد انطلقت بين فريقي الهلال والرائد، حيث حسم الهلال التأهل بفوزه 2 - 0 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، تلتها مواجهة ناديي التعاون والعدالة التي ظفر فيها التعاون ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد أن قدم لاعبوه أداءً مميزاً ساهم في حسم المواجهة بمجموع 2 - 0.
وتأهل نادي النصر بفوزه على نظيره الشباب بمجموع 2 - 0 ليصل إلى الدور نصف النهائي إلى جانب نادي الفتح الذي انتزع آخر بطاقات التأهل بفوزه على نادي الحزم بمجموع 2 - 0.
وسيتم غداً تتويج أحد الأندية الأربعة المتأهلة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني حيث ستُستكمل مواجهات الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث إضافة إلى المباراة النهائية، وسيواجه الهلال نظيره التعاون فيما ستكون المواجهة الثانية بين النصر والفتح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,239
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,438
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,308

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة