النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

ما المتغيرات التي تحدث لـ"كورونا" الآن؟.. إصابات أكثر ووفيات أقل

"غارديان" نشرت تقريراً تؤكّد فيه التطورات عبر أرقام من أمريكا وأوروبا

رغم عودة موجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول، إلا أن تزامن ذلك مع انخفاض في معدل الوفيات فتح المجال لتساؤلات وفرضيات كثيرة.

صحيفة "غارديان" البريطانية نشرت تقريراً تؤكّد فيه هذه المتغيرات من خلال الأرقام المسجلة في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

فقد انخفضت حالات الإصابة الخطيرة بكورونا في بريطانيا، على سبيل المثال، رغم زيادة تفشي الفيروس، إذ تراجع عدد مَن يستخدمون التنفس الاصطناعي في المستشفيات من ثلاثة آلاف شخص، إلى سبعين شخصاً فقط.

ويختلف الأطباء والمختصون في تفسير سبب انخفاض عدد وفيات كورونا رغم ارتفاع الإصابات.

البعض يبرّر الأمر بفعالية بعض الأدوية، وآخرون يرون أن الفيروس الآن يصيب الشباب أكثر من كبار السن ممّن لا يستطيعون مقاومة أعراضه، كما حدث في إيطاليا قبل بضعة أشهر.

علماء آخرون، يرون أنه رغم اختلاف طرق انتشار الفيروسات وتطورها، فإن معظمها يفقد مع الزمن قوتها، وقدرتها على القضاء على حاملها.

كما أن هناك مَن يفسر تراجع خطورة الإصابات بكون الفيروسات تنقل بكميات قليلة نتيجة احترام التباعد الاجتماعي.

وخلاصة كل هذه المعطيات وفق "سكاي نيوز"، أن الاستمرار في الحذر واحترام الإجراءات يبقى حتى الآن هو سيد الحلول، بانتظار اللقاح الموعود الذي طال ترقبه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ما المتغيرات التي تحدث لـ"كورونا" الآن؟.. إصابات أكثر ووفيات أقل
سبق

رغم عودة موجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول، إلا أن تزامن ذلك مع انخفاض في معدل الوفيات فتح المجال لتساؤلات وفرضيات كثيرة.

صحيفة "غارديان" البريطانية نشرت تقريراً تؤكّد فيه هذه المتغيرات من خلال الأرقام المسجلة في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

فقد انخفضت حالات الإصابة الخطيرة بكورونا في بريطانيا، على سبيل المثال، رغم زيادة تفشي الفيروس، إذ تراجع عدد مَن يستخدمون التنفس الاصطناعي في المستشفيات من ثلاثة آلاف شخص، إلى سبعين شخصاً فقط.

ويختلف الأطباء والمختصون في تفسير سبب انخفاض عدد وفيات كورونا رغم ارتفاع الإصابات.

البعض يبرّر الأمر بفعالية بعض الأدوية، وآخرون يرون أن الفيروس الآن يصيب الشباب أكثر من كبار السن ممّن لا يستطيعون مقاومة أعراضه، كما حدث في إيطاليا قبل بضعة أشهر.

علماء آخرون، يرون أنه رغم اختلاف طرق انتشار الفيروسات وتطورها، فإن معظمها يفقد مع الزمن قوتها، وقدرتها على القضاء على حاملها.

كما أن هناك مَن يفسر تراجع خطورة الإصابات بكون الفيروسات تنقل بكميات قليلة نتيجة احترام التباعد الاجتماعي.

وخلاصة كل هذه المعطيات وفق "سكاي نيوز"، أن الاستمرار في الحذر واحترام الإجراءات يبقى حتى الآن هو سيد الحلول، بانتظار اللقاح الموعود الذي طال ترقبه.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
09:02 AM

ما المتغيرات التي تحدث لـ"كورونا" الآن؟.. إصابات أكثر ووفيات أقل

"غارديان" نشرت تقريراً تؤكّد فيه التطورات عبر أرقام من أمريكا وأوروبا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,365

رغم عودة موجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول، إلا أن تزامن ذلك مع انخفاض في معدل الوفيات فتح المجال لتساؤلات وفرضيات كثيرة.

صحيفة "غارديان" البريطانية نشرت تقريراً تؤكّد فيه هذه المتغيرات من خلال الأرقام المسجلة في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

فقد انخفضت حالات الإصابة الخطيرة بكورونا في بريطانيا، على سبيل المثال، رغم زيادة تفشي الفيروس، إذ تراجع عدد مَن يستخدمون التنفس الاصطناعي في المستشفيات من ثلاثة آلاف شخص، إلى سبعين شخصاً فقط.

ويختلف الأطباء والمختصون في تفسير سبب انخفاض عدد وفيات كورونا رغم ارتفاع الإصابات.

البعض يبرّر الأمر بفعالية بعض الأدوية، وآخرون يرون أن الفيروس الآن يصيب الشباب أكثر من كبار السن ممّن لا يستطيعون مقاومة أعراضه، كما حدث في إيطاليا قبل بضعة أشهر.

علماء آخرون، يرون أنه رغم اختلاف طرق انتشار الفيروسات وتطورها، فإن معظمها يفقد مع الزمن قوتها، وقدرتها على القضاء على حاملها.

كما أن هناك مَن يفسر تراجع خطورة الإصابات بكون الفيروسات تنقل بكميات قليلة نتيجة احترام التباعد الاجتماعي.

وخلاصة كل هذه المعطيات وفق "سكاي نيوز"، أن الاستمرار في الحذر واحترام الإجراءات يبقى حتى الآن هو سيد الحلول، بانتظار اللقاح الموعود الذي طال ترقبه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,145
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,578
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,882

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة