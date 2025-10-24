على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية

أعراضها الإفراط في استخدام الهواتف وعدم القدرة على التحكم بالنفس

أنشأت كوريا الجنوبية مصحة حكومية للمراهقين الذين يدمنون على الهواتف الذكية، للتخلص من هذه العادة.

وسلطت شبكة "سي إن إن" الأميركية الضوء على تنامي المصحات التي تعنى بمكافحة إدمان الهواتف الذكية، على غرار المصحات التي ظهرت لمساعدة مدمني المخدرات.

وفي كوريا الجنوبية واحدة من أعلى نسب امتلاك الهواتف الذكية، ويحوز 98٪؜ من المراهقين في البلاد مثل هذه الأجهزة وفقاً لأرقام حكومية نشرت في 2018.

وتقول حكومة سيول إن كثيراً من هؤلاء اليافعين يظهرون علامات إدمان الهواتف الذكية.

وفي العام الماضي، صنفت السلطات 30٪؜ من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً في فئة "مفرطي استخدام الهواتف".



وتقول وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات إن هؤلاء يخاطرون بمواجهة عواقب وخيمة، مثل انخفاض قدرتهم على التحكم بالنفس.

وأنشأت حكومة كوريا الجنوبية 16 مصحة في أنحاء البلاد، تقدم خدمات المساعدة للمراهقين من مدمني استخدام الهواتف الذكية.



