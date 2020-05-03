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"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

"بيش" تسجل 111 إصابة بفيروس كورونا.. وحالتا تعافٍ

إجمالي الإصابات بجازان بلغ 544

سجلت محافظة بيش مائة وأحد عشر حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في المحافظة 432 معظمهم أجانب من إسكانات العمالة بالمحافظة بسبب مخالطتهم للمصابين، فيما سجلت أمس الأول حالة تعافٍ، ليصبح عدد حالات التعافي في بيش حالتين حتى أمس.


وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 544 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 432 ومدينة جازان 68 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 5 الدرب 1.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيش" تسجل 111 إصابة بفيروس كورونا.. وحالتا تعافٍ
سبق

سجلت محافظة بيش مائة وأحد عشر حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في المحافظة 432 معظمهم أجانب من إسكانات العمالة بالمحافظة بسبب مخالطتهم للمصابين، فيما سجلت أمس الأول حالة تعافٍ، ليصبح عدد حالات التعافي في بيش حالتين حتى أمس.


وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 544 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 432 ومدينة جازان 68 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 5 الدرب 1.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
03:59 PM

"بيش" تسجل 111 إصابة بفيروس كورونا.. وحالتا تعافٍ

إجمالي الإصابات بجازان بلغ 544

A A A
محمد المواسي - جازان
1
3,393

سجلت محافظة بيش مائة وأحد عشر حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في المحافظة 432 معظمهم أجانب من إسكانات العمالة بالمحافظة بسبب مخالطتهم للمصابين، فيما سجلت أمس الأول حالة تعافٍ، ليصبح عدد حالات التعافي في بيش حالتين حتى أمس.


وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 544 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 432 ومدينة جازان 68 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 5 الدرب 1.

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