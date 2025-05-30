النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. تصرف بطولي يخلّص مسنة من "قبضة متوحشة"

دعت الشرطة إلى مساعدتها في العثور على الجاني

أشادت الشرطة البريطانية بجرأة سائق سيارة أجرة، تصدى للص حاول سرق امرأة مسنة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن شرطة مانشستر نشرت فيديو يوثق تفاصيل "الهجوم المروع" الذي استهدف فيه لص سرقة حلى ذهبية من امرأة مسنة.

وفي الفيديو، تقترب المرأة المسنة وهي تحمل كيس قمامة من حاوية نفايات خارج منزلها في ضاحية "فالو فيلد" بمانشستر قرابة منتصف النهار يوم 9 مايو.

وبعد لحظات، يتقدّم اللص الذي كان يقود مركبة هوائية نحو المرأة، قبل أن يباغتها ويطرحها أرضاً، في محاولة لانتزاع حلى ذهبية ترتديها.

وفجأة، توقفت سيارة أجرة كانت تمر مصادفة بالمكان، وترجل منها رجل سارع إلى مطاردة اللص الذي فرّ من المكان.

وقال الضابط في الشرطة دانيال كوكس، إن ما تعرضت له المسنة "هجوم مروع"، مضيفاً: "نُفذ في وضح النهار على مرأى ومسمع من آخرين".

وبالفعل أظهرت اللقطات مرور سيارات عدة بجانب مسرح الهجوم، دون أن يكلف أصحابها أنفسهم التوقف، باستثناء سائق سيارة الأجرة.

وقالت الشرطة البريطانية: إن المرأة أصيبت بكدمات خفيفة في معصمها وفخذها، لكنها أكدت أن الآثار النفسية لمثل هكذا جرائم يمكن أن تكون كبيرة.

ودعت المواطنين إلى مساعدتها في العثور على اللص، الذي لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. تصرف بطولي يخلّص مسنة من "قبضة متوحشة"
سبق

أشادت الشرطة البريطانية بجرأة سائق سيارة أجرة، تصدى للص حاول سرق امرأة مسنة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن شرطة مانشستر نشرت فيديو يوثق تفاصيل "الهجوم المروع" الذي استهدف فيه لص سرقة حلى ذهبية من امرأة مسنة.

وفي الفيديو، تقترب المرأة المسنة وهي تحمل كيس قمامة من حاوية نفايات خارج منزلها في ضاحية "فالو فيلد" بمانشستر قرابة منتصف النهار يوم 9 مايو.

وبعد لحظات، يتقدّم اللص الذي كان يقود مركبة هوائية نحو المرأة، قبل أن يباغتها ويطرحها أرضاً، في محاولة لانتزاع حلى ذهبية ترتديها.

وفجأة، توقفت سيارة أجرة كانت تمر مصادفة بالمكان، وترجل منها رجل سارع إلى مطاردة اللص الذي فرّ من المكان.

وقال الضابط في الشرطة دانيال كوكس، إن ما تعرضت له المسنة "هجوم مروع"، مضيفاً: "نُفذ في وضح النهار على مرأى ومسمع من آخرين".

وبالفعل أظهرت اللقطات مرور سيارات عدة بجانب مسرح الهجوم، دون أن يكلف أصحابها أنفسهم التوقف، باستثناء سائق سيارة الأجرة.

وقالت الشرطة البريطانية: إن المرأة أصيبت بكدمات خفيفة في معصمها وفخذها، لكنها أكدت أن الآثار النفسية لمثل هكذا جرائم يمكن أن تكون كبيرة.

ودعت المواطنين إلى مساعدتها في العثور على اللص، الذي لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
05:50 PM

بالفيديو.. تصرف بطولي يخلّص مسنة من "قبضة متوحشة"

دعت الشرطة إلى مساعدتها في العثور على الجاني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,931

أشادت الشرطة البريطانية بجرأة سائق سيارة أجرة، تصدى للص حاول سرق امرأة مسنة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن شرطة مانشستر نشرت فيديو يوثق تفاصيل "الهجوم المروع" الذي استهدف فيه لص سرقة حلى ذهبية من امرأة مسنة.

وفي الفيديو، تقترب المرأة المسنة وهي تحمل كيس قمامة من حاوية نفايات خارج منزلها في ضاحية "فالو فيلد" بمانشستر قرابة منتصف النهار يوم 9 مايو.

وبعد لحظات، يتقدّم اللص الذي كان يقود مركبة هوائية نحو المرأة، قبل أن يباغتها ويطرحها أرضاً، في محاولة لانتزاع حلى ذهبية ترتديها.

وفجأة، توقفت سيارة أجرة كانت تمر مصادفة بالمكان، وترجل منها رجل سارع إلى مطاردة اللص الذي فرّ من المكان.

وقال الضابط في الشرطة دانيال كوكس، إن ما تعرضت له المسنة "هجوم مروع"، مضيفاً: "نُفذ في وضح النهار على مرأى ومسمع من آخرين".

وبالفعل أظهرت اللقطات مرور سيارات عدة بجانب مسرح الهجوم، دون أن يكلف أصحابها أنفسهم التوقف، باستثناء سائق سيارة الأجرة.

وقالت الشرطة البريطانية: إن المرأة أصيبت بكدمات خفيفة في معصمها وفخذها، لكنها أكدت أن الآثار النفسية لمثل هكذا جرائم يمكن أن تكون كبيرة.

ودعت المواطنين إلى مساعدتها في العثور على اللص، الذي لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,132
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,998
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,672

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة