"المواصفات": تطالب المصنّعين بالالتزام بالمتطلبات الفنية لحواجز السلامة بالشاحنات

للحفاظ على الأرواح والمركبات الأخرى وتجنب العقوبات لعدم مطابقتها للمواصفات

طالبت هيئة المواصفات السعودية المُصنّعين بالالتزام بالمتطلبات الفنية لحواجز السلامة في الشاحنات والمقطورات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر: إن حواجز السلامة جزءٌ لا يتجزّأ من عملية تصنيع الشاحنات والمقطورات وتسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق، وتساعد في الحفاظ على الأرواح والمركبات الأخرى، وتجنب العقوبات لعدم مطابقتها للمواصفات.