"حقوق الإنسان": المملكة تحرص على تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود بأساليب غير تقليدية

الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تسعى دومًا لإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن أنظمة السعودية تحرص على دعم جهود التنمية الاجتماعية، وبخاصة تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود بأساليب غير تقليدية.

وأضافت الهيئة في تغريدة بحسابها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن المملكة تسعى دومًا لإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.

ولفتت إلى أن بنك التنمية الاجتماعية تأسس عام 1391هـ، وتركّز نشاطه في بداية تأسيسه على التمويل الاجتماعي، ثم تَوَسّع في أنشطته ليشمل برامج التمويل المهنية، لتكون جنبًا إلى جنب مع التمويل الاجتماعي.