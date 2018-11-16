النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

ضبط 2.1 مليون مخالف لـ"أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود"

حصيلة الحملات الميدانية المشتركة على مدى عام بكافة المناطق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7/ 3/1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط "2096071" مخالفاً.

وشمل هذا العدد "1622218" مخالفاً لنظام الإقامة، و"323435" مخالفاً لنظام العمل، و"150418" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وقد بلغ إجمالي الموقوفين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "35478" شخصاً، "52%" منهم يمنيو الجنسية، و"45%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "1673" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الموقوفين "2985" شخصاً.

هذا وقد بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "848" مواطناً، واستكملت الإجراءات النظامية بحق "820" منهم وإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعودياً.

وبلغ إجمالي الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "13536" وافداً مخالفاً، منهم "11620" رجلاً، و"1916" امرأة.


وفرضت العقوبات الفورية بحق "334921" مخالفاً، فيما أحيل "301443" مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كما تمت إحالة "366851" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فضلاً عن ترحيل "541087" مخالفاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط 2.1 مليون مخالف لـ"أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود"
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7/ 3/1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط "2096071" مخالفاً.

وشمل هذا العدد "1622218" مخالفاً لنظام الإقامة، و"323435" مخالفاً لنظام العمل، و"150418" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وقد بلغ إجمالي الموقوفين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "35478" شخصاً، "52%" منهم يمنيو الجنسية، و"45%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "1673" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الموقوفين "2985" شخصاً.

هذا وقد بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "848" مواطناً، واستكملت الإجراءات النظامية بحق "820" منهم وإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعودياً.

وبلغ إجمالي الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "13536" وافداً مخالفاً، منهم "11620" رجلاً، و"1916" امرأة.


وفرضت العقوبات الفورية بحق "334921" مخالفاً، فيما أحيل "301443" مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كما تمت إحالة "366851" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فضلاً عن ترحيل "541087" مخالفاً.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
06:57 PM

ضبط 2.1 مليون مخالف لـ"أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود"

حصيلة الحملات الميدانية المشتركة على مدى عام بكافة المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
1,451

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7/ 3/1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط "2096071" مخالفاً.

وشمل هذا العدد "1622218" مخالفاً لنظام الإقامة، و"323435" مخالفاً لنظام العمل، و"150418" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وقد بلغ إجمالي الموقوفين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "35478" شخصاً، "52%" منهم يمنيو الجنسية، و"45%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "1673" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الموقوفين "2985" شخصاً.

هذا وقد بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "848" مواطناً، واستكملت الإجراءات النظامية بحق "820" منهم وإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعودياً.

وبلغ إجمالي الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "13536" وافداً مخالفاً، منهم "11620" رجلاً، و"1916" امرأة.


وفرضت العقوبات الفورية بحق "334921" مخالفاً، فيما أحيل "301443" مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كما تمت إحالة "366851" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فضلاً عن ترحيل "541087" مخالفاً.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,586
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,883
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,478
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,460

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة