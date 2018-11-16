ضبط 2.1 مليون مخالف لـ"أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود"

حصيلة الحملات الميدانية المشتركة على مدى عام بكافة المناطق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7/ 3/1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط "2096071" مخالفاً.

وشمل هذا العدد "1622218" مخالفاً لنظام الإقامة، و"323435" مخالفاً لنظام العمل، و"150418" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وقد بلغ إجمالي الموقوفين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "35478" شخصاً، "52%" منهم يمنيو الجنسية، و"45%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "1673" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الموقوفين "2985" شخصاً.

هذا وقد بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "848" مواطناً، واستكملت الإجراءات النظامية بحق "820" منهم وإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعودياً.

وبلغ إجمالي الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "13536" وافداً مخالفاً، منهم "11620" رجلاً، و"1916" امرأة.





وفرضت العقوبات الفورية بحق "334921" مخالفاً، فيما أحيل "301443" مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كما تمت إحالة "366851" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فضلاً عن ترحيل "541087" مخالفاً.