"السبعي" يحتفل بزواجه في صبيا

احتفل المهندس رامي بن أحمد السبعي بزواجه بإحدى قاعات أفراح محافظ صبيا .
شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.
احتفل المهندس رامي بن أحمد السبعي بزواجه بإحدى قاعات أفراح محافظ صبيا .
شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.
احتفل المهندس رامي بن أحمد السبعي بزواجه بإحدى قاعات أفراح محافظ صبيا .
شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.
احتفل المهندس رامي بن أحمد السبعي بزواجه بإحدى قاعات أفراح محافظ صبيا .
شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.