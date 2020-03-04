النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران تسجل 92 حالة وفاة بـ"كورونا".. و"روحاني": الفيروس ضرب كل الأقاليم

قال: بعض التجار استغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم ومکاسبهم المادیة

ارتفعت اعداد ضحايا "كورونا" في إيران إلى 92 حالة وفاة و2922 إصابة بالفيروس، فيما نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريباً.

وقال "روحاني" خلال اجتماع مجلس الوزراء: "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريباً، وبشكل ما هو مرض عالمي".

كما انتقد روحاني التجار، الذين يحتكرون الكمامات، قائلاً: "المؤسف أن بعض تجار فیروس کورونا یریدون أن یستغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم ومکاسبهم المادیة".

وأضاف: "بعض تجار کورونا یحتکرون الکمامات والبعض الآخرین بتسترهم خلف کمامة الشفقة، یقلقون المجتمع برواج الشائعات والأکاذیب".

ووفق "سكاي نيوز" وعد الرئيس الإيراني بـ"اجتياز الأزمة في أقصر وقت ممكن وأقل عدد من الضحايا"، معرباً عن تقدیره لکل الدول التي ساعدت إیران لمواجهة فیروس کورونا.

يأتي تصريح روحاني بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخاً في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.

وأشارت إلى أن تفشي الفيروس يطال عدداً من المدن.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران تسجل 92 حالة وفاة بـ"كورونا".. و"روحاني": الفيروس ضرب كل الأقاليم
سبق

ارتفعت اعداد ضحايا "كورونا" في إيران إلى 92 حالة وفاة و2922 إصابة بالفيروس، فيما نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريباً.

وقال "روحاني" خلال اجتماع مجلس الوزراء: "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريباً، وبشكل ما هو مرض عالمي".

كما انتقد روحاني التجار، الذين يحتكرون الكمامات، قائلاً: "المؤسف أن بعض تجار فیروس کورونا یریدون أن یستغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم ومکاسبهم المادیة".

وأضاف: "بعض تجار کورونا یحتکرون الکمامات والبعض الآخرین بتسترهم خلف کمامة الشفقة، یقلقون المجتمع برواج الشائعات والأکاذیب".

ووفق "سكاي نيوز" وعد الرئيس الإيراني بـ"اجتياز الأزمة في أقصر وقت ممكن وأقل عدد من الضحايا"، معرباً عن تقدیره لکل الدول التي ساعدت إیران لمواجهة فیروس کورونا.

يأتي تصريح روحاني بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخاً في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.

وأشارت إلى أن تفشي الفيروس يطال عدداً من المدن.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
03:31 PM

إيران تسجل 92 حالة وفاة بـ"كورونا".. و"روحاني": الفيروس ضرب كل الأقاليم

قال: بعض التجار استغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم ومکاسبهم المادیة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,680

ارتفعت اعداد ضحايا "كورونا" في إيران إلى 92 حالة وفاة و2922 إصابة بالفيروس، فيما نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريباً.

وقال "روحاني" خلال اجتماع مجلس الوزراء: "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريباً، وبشكل ما هو مرض عالمي".

كما انتقد روحاني التجار، الذين يحتكرون الكمامات، قائلاً: "المؤسف أن بعض تجار فیروس کورونا یریدون أن یستغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم ومکاسبهم المادیة".

وأضاف: "بعض تجار کورونا یحتکرون الکمامات والبعض الآخرین بتسترهم خلف کمامة الشفقة، یقلقون المجتمع برواج الشائعات والأکاذیب".

ووفق "سكاي نيوز" وعد الرئيس الإيراني بـ"اجتياز الأزمة في أقصر وقت ممكن وأقل عدد من الضحايا"، معرباً عن تقدیره لکل الدول التي ساعدت إیران لمواجهة فیروس کورونا.

يأتي تصريح روحاني بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخاً في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.

وأشارت إلى أن تفشي الفيروس يطال عدداً من المدن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,978
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,811
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,937
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,130

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة