إيران تسجل 92 حالة وفاة بـ"كورونا".. و"روحاني": الفيروس ضرب كل الأقاليم

قال: بعض التجار استغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم ومکاسبهم المادیة

ارتفعت اعداد ضحايا "كورونا" في إيران إلى 92 حالة وفاة و2922 إصابة بالفيروس، فيما نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريباً.

وقال "روحاني" خلال اجتماع مجلس الوزراء: "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريباً، وبشكل ما هو مرض عالمي".

كما انتقد روحاني التجار، الذين يحتكرون الكمامات، قائلاً: "المؤسف أن بعض تجار فیروس کورونا یریدون أن یستغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم ومکاسبهم المادیة".

وأضاف: "بعض تجار کورونا یحتکرون الکمامات والبعض الآخرین بتسترهم خلف کمامة الشفقة، یقلقون المجتمع برواج الشائعات والأکاذیب".

ووفق "سكاي نيوز" وعد الرئيس الإيراني بـ"اجتياز الأزمة في أقصر وقت ممكن وأقل عدد من الضحايا"، معرباً عن تقدیره لکل الدول التي ساعدت إیران لمواجهة فیروس کورونا.

يأتي تصريح روحاني بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخاً في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.

وأشارت إلى أن تفشي الفيروس يطال عدداً من المدن.