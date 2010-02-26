7 إدارات تعليمية بعسير تبحث تطوير الأداء التعليمي

لتمكينهم ليكونوا حاضرين ذهنياً وفكرياً

أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير، جلوي آل كركمان، ضرورة العناية الفائقة بعقول الناشئة في المدارس، وتمكينهم ليكونوا حاضرين ذهنياً وفكرياً، وقادرين على الدفاع عن وطنهم والذب عنه، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته.

وشدد على أهمية ترسيخ القيم الإنسانية في نفوسهم وإبعادهم عن كل فكر منحرف أو متطرف، وتعزيز الانتماء في داخلهم لوطنهم، والولاء لقادتهم.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه آن الأوان لقادة التربية والتعليم في الميدان التربوي ومؤسسات التعليم، للعمل بشكل كبير جداً على تحقيق طموحات ورؤى القيادة الرشيدة، ومواجهة التحدي الكبير الذي يتمثل في تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية واثقة، تعتمد في طرائقها التربوية والتعليمية على الإلهام، والتركيز على تطوير الطلاب ذهنياً وفكرياً من خلال منظور تربوي متطور وشامل.

جاء ذلك أثناء رعايته صباح اليوم، للقاء الثاني للشؤون التعليمية بإدارات التعليم في منطقة عسير، تحت شعار "الطموح يقودنا" بمشاركة سبع إدارات تعليمية تشمل: بيشة، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، ومحايل، وظهران الجنوب، والنماص.

وشهد اللقاء الذي جمع المساعدين والمساعدات للشؤون التعليمية، ومديري ومديرات الإشراف التربوي، ومديري ومديرات مكاتب التعليم، عدداً من الورش وأوراق العمل، تضمنت كلمة تعريفية بمجلس الشؤون التعليمية بتعليم المنطقة، قدمها المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير، سعد الجوني.

وقدم المساعد للشؤون التعليمية برجال ألمع، أحمد العرفجي، ورقة عمل ناقشت التوصيات السابقة للقاء المساعدين والمساعدات للشؤون التعليمية الأول الذي أقيم بإدارة تعليم رجال ألمع، فيما قدمت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم عسير، نورة مفرح، ورقة عمل استعرضت من خلالها مبادرة مدرسة الملك سلمان الافتراضية، والتي تعد أول مدرسة افتراضية في المملكة.

وقدم المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ظهران الجنوب، السعيد الوادعي، ورقة عمل عرض من خلالها مبادرة الإشراف الإلكتروني، وقدم رئيس قسم القيادة المدرسية بتعليم عسير، سعيد منيف ورقة عمل تضمنت مبادرة الإشراف الاحترافي.

وتخلل اللقاء زيارات ميدانية للضيوف شملت زيارة المساعدين للشؤون التعليمية، ومديري الإشراف مدرسة العرين المتوسطة والثانوية، ومدرسة الملك عبد العزيز الابتدائية، ومركز عسير العلمي، فيما زارت المساعدات للشؤون التعليمية، ومديرات الإشراف، مركز عسير العلمي، ومدرسة الملك سلمان الافتراضية، ومبنى الشؤون التعليمية.

وعلى صعيد مديري ومديرات مكاتب التعليم، شهد مكتب التعليم للبنين بأبها عدداً من ورش العمل وزيارات ميدانية شملت ثانوية الفهد والابتدائية النموذجية.

فيما شهد مكتب التعليم للبنين بخميس مشيط، ورش عمل متنوعة، وزيارة ميدانية لثانوية الصديق، كما شهد مكتبا التعليم للبنات في كل من أبها وخميس مشيط لقاءً موحداً تضمن عقد ورشة عمل بعنوان "تحسين مستوى الطالبات في المهارات الأساسية للصفوف الأولية".