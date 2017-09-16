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المحكمة العليا في لندن تُقرر: عبدالله بن مساعد مالكًا وحيدًا لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي

كشف الأمير عبدالله بن مساعد، صدور حكم نهائي لصالحه، من المحكمة البريطانية العليا في لندن؛ ليصبح المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.
وكتب الأمير عبدالله عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، اليوم حكمها النهائي لصالحي بحمد الله وتوفيقه؛ حيث أصبحت المالك الوحيد لهذا النادي العريق، كما أبطلت المحكمة الدعاوى التي رفعها خصمي ضدي".
وزاد كاتبًا: "ندخل الآن مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، ونَعِد بأن نُدير النادي على أعلى المستويات المهنية، وبأكبر قدر من المسوؤلية، لنقدم ونحفظ لجمهور هذا النادي العريق، ناديًا يفخرون به من كل النواحي، كما يبدأ اليوم العمل أيضًا على تدعيم أكاديمية النادي ذات التاريخ العريق، لتكون واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم".
وفي نهاية رسالته كتب "ابن مساعد": "كما سيقوم النادي بشراء الملعب التاريخي "برامالين"، والأرض التي تقع عليها الأكاديمية، ومباني الإدارة وضمها للنادي تدعيمًا لمستقبل النادي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المحكمة العليا في لندن تُقرر: عبدالله بن مساعد مالكًا وحيدًا لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي
سبق

كشف الأمير عبدالله بن مساعد، صدور حكم نهائي لصالحه، من المحكمة البريطانية العليا في لندن؛ ليصبح المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.
وكتب الأمير عبدالله عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، اليوم حكمها النهائي لصالحي بحمد الله وتوفيقه؛ حيث أصبحت المالك الوحيد لهذا النادي العريق، كما أبطلت المحكمة الدعاوى التي رفعها خصمي ضدي".
وزاد كاتبًا: "ندخل الآن مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، ونَعِد بأن نُدير النادي على أعلى المستويات المهنية، وبأكبر قدر من المسوؤلية، لنقدم ونحفظ لجمهور هذا النادي العريق، ناديًا يفخرون به من كل النواحي، كما يبدأ اليوم العمل أيضًا على تدعيم أكاديمية النادي ذات التاريخ العريق، لتكون واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم".
وفي نهاية رسالته كتب "ابن مساعد": "كما سيقوم النادي بشراء الملعب التاريخي "برامالين"، والأرض التي تقع عليها الأكاديمية، ومباني الإدارة وضمها للنادي تدعيمًا لمستقبل النادي".

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
02:12 PM

المحكمة العليا في لندن تُقرر: عبدالله بن مساعد مالكًا وحيدًا لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الأمير عبدالله بن مساعد، صدور حكم نهائي لصالحه، من المحكمة البريطانية العليا في لندن؛ ليصبح المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.
وكتب الأمير عبدالله عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، اليوم حكمها النهائي لصالحي بحمد الله وتوفيقه؛ حيث أصبحت المالك الوحيد لهذا النادي العريق، كما أبطلت المحكمة الدعاوى التي رفعها خصمي ضدي".
وزاد كاتبًا: "ندخل الآن مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، ونَعِد بأن نُدير النادي على أعلى المستويات المهنية، وبأكبر قدر من المسوؤلية، لنقدم ونحفظ لجمهور هذا النادي العريق، ناديًا يفخرون به من كل النواحي، كما يبدأ اليوم العمل أيضًا على تدعيم أكاديمية النادي ذات التاريخ العريق، لتكون واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم".
وفي نهاية رسالته كتب "ابن مساعد": "كما سيقوم النادي بشراء الملعب التاريخي "برامالين"، والأرض التي تقع عليها الأكاديمية، ومباني الإدارة وضمها للنادي تدعيمًا لمستقبل النادي".

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