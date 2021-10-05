أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، لقيامه بالسطو على محال تجارية ومنازل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

القبض على شخص قام بالسطو على محال تجارية ومنازل وسرقتها بعسير وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-05 أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، لقيامه بالسطو على محال تجارية ومنازل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 07:48 PM

القبض على شخص قام بالسطو على محال تجارية ومنازل وسرقتها بعسير اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة





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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، لقيامه بالسطو على محال تجارية ومنازل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.