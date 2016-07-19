النفط يرتفع 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل

بعد تدمير طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط بعد أن دمّرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 81 سنتاً أو 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولار. وانخفض "برنت" 2.7 %، أمس الخميس، متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي ومتجهاً صوب تكبُّد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد على ستة بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1.1 % إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار.