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النفط يرتفع 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل

بعد تدمير طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط بعد أن دمّرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 81 سنتاً أو 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولار. وانخفض "برنت" 2.7 %، أمس الخميس، متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي ومتجهاً صوب تكبُّد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد على ستة بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1.1 % إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط بعد أن دمّرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 81 سنتاً أو 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولار. وانخفض "برنت" 2.7 %، أمس الخميس، متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي ومتجهاً صوب تكبُّد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد على ستة بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1.1 % إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:02 PM

النفط يرتفع 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل

بعد تدمير طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط بعد أن دمّرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 81 سنتاً أو 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولار. وانخفض "برنت" 2.7 %، أمس الخميس، متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي ومتجهاً صوب تكبُّد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد على ستة بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1.1 % إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار.

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