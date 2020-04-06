النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يجبر "أبل" على إضافة نشاط جديد.. دروع وكمامات!

طرق فريدة تتبعها الشركة وأول شحنة تصل إلى مستشفى بأمريكا

تخلت شركة "أبل" الأمريكية -مؤقتاً- عن إنتاجها المعتاد من الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطاً جديداً لتصنيع معدات طبية واقية، تماشياً مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة العملاقة تيم كوك؛ عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "أبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلاً عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.

ووفق "سكاي نيوز"، قال "كوك"؛ في مقطع فيديو: "عدد الكمامات التي بإمكاننا تصنيعها عبر وكلائنا يزيد على 20 مليوناً حول العالم. نحن نعمل باستمرار ومن كثب مع الحكومات على المستويات كافة، للتأكد أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجاً".

وتم بالفعل تسليم الشحنة الأولى من إنتاج "أبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى في وادي سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكشف "كوك"؛ أن المنتجات يتم تصنيعها في الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الشركة تتبع طرقاً فريدة لمجاراة الظروف الحالية.

وقال أكبر مسؤول في الشركة، إن ردود فعل الأطباء على المنتجات الجديدة ستكون مهمة، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها؛ إن تطلب الأمر.

وانخرطت "أبل" أكثر وأكثر في المجال الصحي منذ إصدارها ساعتها الشهيرة، لكنها المرة الأولى التي تصمم أو تنتج بها الشركة معدات طبية لمكافحة وباء "كوفيد-19"؛ لتسير على خُطى مؤسسات عملاقة أخرى مثل "جنرال موتورز" و"تسلا".

فيروس كورونا الجديد شركة أبل الأمريكية أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"كورونا" يجبر "أبل" على إضافة نشاط جديد.. دروع وكمامات!
سبق

تخلت شركة "أبل" الأمريكية -مؤقتاً- عن إنتاجها المعتاد من الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطاً جديداً لتصنيع معدات طبية واقية، تماشياً مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة العملاقة تيم كوك؛ عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "أبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلاً عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.

ووفق "سكاي نيوز"، قال "كوك"؛ في مقطع فيديو: "عدد الكمامات التي بإمكاننا تصنيعها عبر وكلائنا يزيد على 20 مليوناً حول العالم. نحن نعمل باستمرار ومن كثب مع الحكومات على المستويات كافة، للتأكد أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجاً".

وتم بالفعل تسليم الشحنة الأولى من إنتاج "أبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى في وادي سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكشف "كوك"؛ أن المنتجات يتم تصنيعها في الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الشركة تتبع طرقاً فريدة لمجاراة الظروف الحالية.

وقال أكبر مسؤول في الشركة، إن ردود فعل الأطباء على المنتجات الجديدة ستكون مهمة، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها؛ إن تطلب الأمر.

وانخرطت "أبل" أكثر وأكثر في المجال الصحي منذ إصدارها ساعتها الشهيرة، لكنها المرة الأولى التي تصمم أو تنتج بها الشركة معدات طبية لمكافحة وباء "كوفيد-19"؛ لتسير على خُطى مؤسسات عملاقة أخرى مثل "جنرال موتورز" و"تسلا".

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:09 AM

"كورونا" يجبر "أبل" على إضافة نشاط جديد.. دروع وكمامات!

طرق فريدة تتبعها الشركة وأول شحنة تصل إلى مستشفى بأمريكا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,758

تخلت شركة "أبل" الأمريكية -مؤقتاً- عن إنتاجها المعتاد من الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطاً جديداً لتصنيع معدات طبية واقية، تماشياً مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة العملاقة تيم كوك؛ عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "أبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلاً عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.

ووفق "سكاي نيوز"، قال "كوك"؛ في مقطع فيديو: "عدد الكمامات التي بإمكاننا تصنيعها عبر وكلائنا يزيد على 20 مليوناً حول العالم. نحن نعمل باستمرار ومن كثب مع الحكومات على المستويات كافة، للتأكد أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجاً".

وتم بالفعل تسليم الشحنة الأولى من إنتاج "أبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى في وادي سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكشف "كوك"؛ أن المنتجات يتم تصنيعها في الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الشركة تتبع طرقاً فريدة لمجاراة الظروف الحالية.

وقال أكبر مسؤول في الشركة، إن ردود فعل الأطباء على المنتجات الجديدة ستكون مهمة، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها؛ إن تطلب الأمر.

وانخرطت "أبل" أكثر وأكثر في المجال الصحي منذ إصدارها ساعتها الشهيرة، لكنها المرة الأولى التي تصمم أو تنتج بها الشركة معدات طبية لمكافحة وباء "كوفيد-19"؛ لتسير على خُطى مؤسسات عملاقة أخرى مثل "جنرال موتورز" و"تسلا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,897
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,594
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,929

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة