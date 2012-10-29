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"العمري" يدشن قسم الرعاية المنزلية بمستشفى المظيلف العام

دشن مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري اليوم الخميس قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى المظيلف العام شمال محافظة القنفذة؛ لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي أن وقوف مدير صحة القنفذة على المشاريع التطويرية والتحسينية لبيئة العمل والتي تم الانتهاء منها لخدمة المرضى وتهيئة بيئة ملائمة لهم، لافتًا إلى توفر بعض الخدمات الإلكترونية للموظفين والمراجعين منها التواصل بين الطبيب وذوي المرضى بالعناية المركزة إلكترونيًا وأيضاً باركود بقسم الصيدلية لتسهيل العمل وخدمة سريعة لمعرفة تفاصيل الأدوية.

وأضاف المتحمي أنه تم تدشين العيادات الخارجية بالهوية الجديدة لتطوير بيئة العمل، موضحاً أن مدير صحة القنفذة تفقد سير الأعمال الصحية بالمستشفى ومتابعتها .

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"العمري" يدشن قسم الرعاية المنزلية بمستشفى المظيلف العام
سبق

دشن مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري اليوم الخميس قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى المظيلف العام شمال محافظة القنفذة؛ لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي أن وقوف مدير صحة القنفذة على المشاريع التطويرية والتحسينية لبيئة العمل والتي تم الانتهاء منها لخدمة المرضى وتهيئة بيئة ملائمة لهم، لافتًا إلى توفر بعض الخدمات الإلكترونية للموظفين والمراجعين منها التواصل بين الطبيب وذوي المرضى بالعناية المركزة إلكترونيًا وأيضاً باركود بقسم الصيدلية لتسهيل العمل وخدمة سريعة لمعرفة تفاصيل الأدوية.

وأضاف المتحمي أنه تم تدشين العيادات الخارجية بالهوية الجديدة لتطوير بيئة العمل، موضحاً أن مدير صحة القنفذة تفقد سير الأعمال الصحية بالمستشفى ومتابعتها .

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
02:12 PM

"العمري" يدشن قسم الرعاية المنزلية بمستشفى المظيلف العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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دشن مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري اليوم الخميس قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى المظيلف العام شمال محافظة القنفذة؛ لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي أن وقوف مدير صحة القنفذة على المشاريع التطويرية والتحسينية لبيئة العمل والتي تم الانتهاء منها لخدمة المرضى وتهيئة بيئة ملائمة لهم، لافتًا إلى توفر بعض الخدمات الإلكترونية للموظفين والمراجعين منها التواصل بين الطبيب وذوي المرضى بالعناية المركزة إلكترونيًا وأيضاً باركود بقسم الصيدلية لتسهيل العمل وخدمة سريعة لمعرفة تفاصيل الأدوية.

وأضاف المتحمي أنه تم تدشين العيادات الخارجية بالهوية الجديدة لتطوير بيئة العمل، موضحاً أن مدير صحة القنفذة تفقد سير الأعمال الصحية بالمستشفى ومتابعتها .

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