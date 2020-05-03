أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي. وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.

البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:42 PM

البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الأمن العذائي.. 251 ألفاً منذ إبريل





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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.