النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان

استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الأمن العذائي.. 251 ألفاً منذ إبريل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.
وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السودان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.
وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:42 PM

البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان

استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الأمن العذائي.. 251 ألفاً منذ إبريل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,681

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.
وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,851
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,616
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,928

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة