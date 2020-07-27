شاهد.. برقية سعودية لـ"رويترز" حول أداء أول مسلمة إنجليزية للحج قبل 87 عامًا

يعود تاريخها للعام 1933م ونُشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة

تحت عنوان #وثائق_الدارة نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة قديمة تعود للعام 1351هـ، 1933 ميلادية، عبارة عن برقية من جدة إلى مكتب "رويترز" في القاهرة، بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية #الحج وهي السيدة إيفلين (زينب) كوبولد من أدنبرة.

ونشرت الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صورة للبرقية معلقة بأن "زينب" نشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة في العام التالي.